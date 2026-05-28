Director del IDPYBA afirmó haber encontrado negligencia dentro de la institución

Una nueva denuncia hecha por Antonio Hernández Llamas, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, reveló cuál es la situación dentro de la entidad ante la gran cantidad de casos de maltrato de animal represados en la capital, asuntos contractuales, entre otros descubrimientos que, al parecer, han intervenido en la labor de la institución.

¿Qué está pasando con el IDPYBA?

La más reciente denuncia del funcionario, compartida por medio de las redes sociales oficiales del instituto, reveló presunta negligencia dentro de la institución.

Llamas señaló que al asumir la dirección de la entidad encontró visitas acumuladas desde el 2018, temas contractuales por resolver, ciudadanos sin respuesta ante los llamados, familiares de directores contratados, entre otros hallazgos.

“¿Negligencia en el IDPYBA? Sí, la que esta Alcaldía encontró con casos sin atender, incluso desde 2018 que hemos puesto al día; con haberle cerrado el Instituto a los animalistas para entregarlo a causas lejanas del animalismo y buscar votos. Con rumores sobre contratos a familiares de directores y con engaños y show a la ciudadanía para esconder desidia y abandono”, señaló.

Así mismo, el funcionario reveló que dichos descubrimientos serán informados a las autoridades correspondientes.

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¿Qué pasó con Daimon, el perrito maltratado?

Las declaraciones por parte de Llamas se dan en el marco de la aprehensión de Daimon, un Golden de 15 años que fue reportado desde hace más de dos años al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal al encontrarse en total estado de abandono en el patio de su vivienda.

Pese a las visitas que se hicieron en años pasados y las recomendaciones que el instituto dejó a sus cuidadores, hoy Daimon presenta un deterioro significativo en su salud. También, se evidenció el incumplimiento de los compromisos por parte de los tenedores.

Actualmente, el canino presenta hallazgos clínicos, radiológicos y paraclínicos compatibles con situaciones que comprometen de forma grave la salud y la vida del perro. No se descarta que también presente enfermedades virales ocultas.

Este caso en especial ha puesto en alerta al IDPYBA, pues son varios los proteccionistas que han hecho seguimiento, plantones y denuncias, desde el 2021, para que la entidad se hiciera cargo del animal desde aquel entonces o que sus dueños lo entregaran voluntariamente.