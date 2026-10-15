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Reconocido periodista de Colombia fue hospitalizado de emergencia: esto se sabe de su estado

Este destacado comunicador presentó problemas cardíacos en los últimos días.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 15 de 2026
05:01 p. m.
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En los últimos días, un reconocido periodista colombiano tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital.

Se trata de Celso Gutiérrez, que es oriundo de San Diego, Cesar, nació el 1 de noviembre de 1957, tiene 68 años y a lo largo de su carrera se ha destacado como un talentoso investigador musical.

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De hecho, ha escrito seis libros sobre el vallenato, está vinculado a Radio Guatapurí y ha dirigido programas como 'Trilogía vallenata' y 'Recordando a los grandes'.

Así se confirmó que Celso Guerra, el reconocido periodista de Colombia, fue hospitalizado en una UCI

A través de su cuenta de Instagram, Javier Fernández Maestre, el director artístico de Olímpica Valledupar, informó que Celso Guerra ha presentado problemas coronarios.

"Celso Guerra fue ingresado en la sala de UCI de una clínica de Valledupar. El reconocido hombre de la radio presenta problemas cardíacos", detalló.

"Sus familiares y amigos elevamos oraciones por su pronta recuperación", añadió.

Además, Mario Puerta, otro hombre reconocido en la industria vallenata, también reveló detalles adicionales relacionados con el estado de salud de Celso Guerra.

"Celso permanece en el Instituto Cardiovascular del Cesar tras presentar una alteración de la presión arterial que afectó su corazón y parte del cerebro", dijo.

"Invitamos a todos nuestros colegas a pedirle a Dios por su salud para que pueda superar esta situación y regresar pronto a su hogar y sus labores", concluyó.

Acerca de la trayectoria de Celso Guerra, el reconocido periodista colombiano

Celso Guerra, que siempre se ha caracterizado por ser un enamorado de la radio, comenzó a trabajar en 1972 como operario de sonido de La Voz del Cesar.

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Además, en 1989 llegó a Radio Guatapurí como programador y discotecario y, con el paso de los años, comenzó a ejercer como entrevistador.

Entre sus entrevistas más destacadas, Celso Guerra tuvo diálogos con Rafael Escalona, Diomedes Díaz y Leandro Díaz.

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