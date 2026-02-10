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Reconocida periodista fue atropellada mientras estaba en vivo en TV: este es su estado

La comunicadora y su camarógrafo tuvieron que ser trasladados de inmediato a un centro médico.

Foto: captura de pantalla del video.

Nicolás Forero

octubre 02 de 2026
03:39 p. m.
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Este viernes 2 de octubre de 2026, en Monterrey, Nuevo León, México, una importante periodista fue atropellada mientras realizaba un trabajo de reportería.

Se trata de Alma de la Rosa Flores, que trabaja en Gamavisión y estaba dando detalles de un accidente que tuvo un motociclista tras un desprendimiento de tierra generado por las lluvias.

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Además, Cristo Morales, su camarógrafo, también fue impactado por el vehículo que los embistió y quedó herido.

¿Cómo fue el accidente en el que atropellaron en vivo a la periodista Alma de la Rosa y a su camarógrafo?

Sobre las 8:00 de la mañana de este viernes, en la avenida Morones Prieto, en el sector Nuevo Repueblo de Monterrey, la periodista Alma de la Rosa y su camarógrafo estaban al lado de la vía, justo en donde había ocurrido el desprendimiento de tierra.

Sin embargo, una camioneta que iba circulando por esa carretera perdió el control, derrapó y se fue contra ellos.

Tras ese angustiante hecho, la periodista Alma de la Rosa y su camarógrafo Cristo Morales fueron trasladados de inmediato a un centro hospitalario y, posteriormente, un compañero reveló detalles de su estado de salud.

Este es el estado de salud de la periodista Alma de la Rosa y de su camarógrafo tras ser atropellados en vivo

David Faz, el presentador de Gamavisión, escribió en su cuenta de X que la periodista y el camarógrafo se encuentran estables.

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"Gracias a Dios, nuestra compañera reportera de Gamavisión, Alma de la Rosa Flores, y su camarógrafo Cristo Morales, se encuentran bien y estables tras ser atropellados por una camioneta mientras realizaban una cobertura en vivo en la Avenida Morones Prieto, en Monterrey", dijo.

"Ambos siguen en valoración médica. Alma de la Rosa presentó múltiples golpes, pero, al parecer, ninguna fractura. Su compañero, Cristo Morales, sí tuvo algunas fracturas, pero se encuentra estable", añadió.

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