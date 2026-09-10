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Periodistas vivieron momentos de tensión por terremoto en Panamá durante transmisión

Así reaccionaron periodistas deportivos al fuerte terremoto en Panamá: video.

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Foto: captura de pantalla X @PlatinumSportMX

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
05:59 p. m.
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El terremoto de este viernes 9 de octubre, sorprendió a un grupo de periodistas deportivos mientras transmitían en vivo desde Panamá. Las cámaras captaron el momento en que el estudio comenzó a sacudirse, varios objetos se movieron y los comunicadores tuvieron que abandonar sus puestos para buscar un lugar seguro.

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El episodio ocurrió durante la emisión de ‘A La Candela’, programa de Deportes RPC, en el que los presentadores conversaban junto a invitados. Lo que parecía una jornada habitual de análisis deportivo se convirtió en una situación de emergencia cuando el movimiento telúrico aumentó de intensidad.

¿Qué pasó durante la transmisión deportiva en Panamá?

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cómo los periodistas advierten que está temblando. Al principio, algunos reaccionan con sorpresa, pero cuando el movimiento se intensifica, los integrantes del programa se levantan y salen rápidamente del set.

La cámara permaneció encendida y registró el movimiento de las estructuras y la caída de objetos mientras los comunicadores buscaban resguardarse. El video se difundió ampliamente en redes sociales por la fuerza del sismo y la reacción del equipo frente a las cámaras.

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De acuerdo con el medio chileno Cooperativa, la transmisión se realizaba en Santiago de Veraguas, a unos 60 kilómetros del epicentro. Posteriormente, RPC informó que los periodistas y los invitados se encontraban bien.

¿De qué magnitud fue el terremoto que sacudió a Panamá?

La magnitud del terremoto fue de 7,6, después de que las primeras estimaciones fueran diferentes. El movimiento se registró hacia el mediodía, hora local, y tuvo su epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera.

El sismo también provocó evacuaciones y daños en algunas estructuras, mientras las autoridades panameñas evaluaban sus efectos y pedían a la población mantener la calma.

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Las imágenes de la transmisión deportiva se convirtieron en uno de los registros más impactantes de la jornada, al mostrar en tiempo real cómo un evento natural interrumpió una emisión televisiva y obligó a sus protagonistas a priorizar su seguridad.

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