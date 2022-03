“No es un ser celestial, es un político cualquiera y hasta menos”: Gaviria sobre Fajardo

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el expresidente César Gaviria habló de temas espinosos en plena época electoral.

José Manuel Acevedo: ¿Para dónde va a coger el Partido Liberal?

César Gaviria: “Nosotros nunca vamos a hacer lo que otros partidos han hecho, declararse neutros, declararse independientes, no votar, no. Nosotros vamos a votar y vamos a tomar una decisión que obliga a todo el mundo, vamos a tratar de ser definitorios en la elección presidencial, eso es lo que tenemos como meta. El compromiso de todo el mundo es que ahora le pueden ayudar a este o aquel, pero que después de que la convención decida, eso es lo que el partido va a hacer".

JMA: Usted tuvo una reunión con Gustavo Petro en las últimas horas, ¿se va a ir el Partido Liberal con Petro?

CG: “No. Yo lo que tengo con Gustavo Petro es una cosa que nunca me ha gustado y es que hay una cantidad de dirigentes, gremios, gente de todo tipo, tratando de decir que el señor hay que atajarlo sin ni siquiera oírlo. A mí eso me parece que suena a gavilla. A la gente hay que dejarla hablar, hay que dejarla contestar, hay que dejarla que explique sus políticas. Hasta ahora no lo han dejado, yo creo que va siendo hora de que lo empiecen a dejar”.

JMA: Lleva mucho tiempo haciendo política, ocho años en campaña

CG: “Sí, pero no ha dicho qué es lo que está proponiendo en este momento, que es muy distinto del pasado”.

JMA: Gustavo Petro está proponiendo cambiar la Junta del Banco de la República y eliminar las EPS, ¿qué opina?

CG: “Yo ya me expresé que estaba en desacuerdo con él en esas dos. Ahora, si usted le pregunta a la gente lo que piensa del sistema, la verdad es que es muy positivo. Yo he visto muchas encuestas, les dije a los que hablan de eso que por qué no les preguntan a las centrales obreras, ya que son amigos de desmantelar la ley 100, si son amigos de salir de las EPS. Yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos va a contestar que no.

JMA: ¿En qué quedaron con Petro en ese almuerzo?

CG: “Que él está muy claro en que yo no estoy autorizado para meterme a apoyar un candidato presidencial”.

JMA: ¿Es consciente de que Petro lo criticó duramente, que pidió incluso su salida?

CG: “Llevamos un buen tramo, no sé dos o tres años, en que no solo nos ataca Petro, sino todos los contradictores políticos y todos los medios”.

JMA: ¿Alejandro Gaviria puede ser un buen presidente para Colombia?

CG: “Sí, nosotros siempre pensamos eso, lo que pasa es que él tomó la decisión de irse a la Coalición de la Esperanza, contra mi opinión, y allá pues no le ha ido bien porque allá lo quieren marcado, que si Fajardo no es el candidato, no votan por él. Lo que sí sé es que en el Partido Liberal hay mucha incomodidad y mucha molestia con la agresividad, particularmente de Sergio Fajardo, con nosotros. Él no es un ser celestial, es un político como cualquiera y de pronto hasta menos que cualquiera”.

JMA: ¿Qué piensa de Alex Char?

CG: “Siempre he tenido una opinión muy positiva de la capacidad de ejecución que tiene él. Tiene unas cosas que tiene que esclarecer, confío en que las va a esclarecer porque si no va a ser una candidatura difícil de tramitar, pero él tiene muy buena opción en ese grupo Equipo Colombia, y, seguramente, le va a ir bien”.

JMA: ¿Descartaría usted una eventual alianza con esa tolda?

CG: “Yo no estoy descartando ninguna alianza”.

JMA: En la mitad de todo esto está el asunto del narcotráfico. Usted, el expresidente Santos, hablan de regulación, legalización, cuando fueron presidentes, ¿qué hicieron?

CG: “Es un tema muy distinto, estábamos saliendo del narcoterrorismo de Pablo Escobar, esa es una razón fundamental, el mundo ni Colombia ni nadie estaba preparado para eso. Lo primero que hay que saber es por qué hay tanta violencia y por qué hemos perdido tanto control de los temas de seguridad y orden público, no se entiende. No se entiende que si tenemos más policías y soldados que Brasil o México, en Colombia estemos perdiendo todas las batallas de seguridad. Yo creo, pero no lo puedo decir con toda la certidumbre, que los cultivos de coca han crecido de manera vertiginosa en el anterior gobierno y en este, y eso nos ha llevado a que los flujos de dinero crezcan de una manera que han terminado por generar más violencia. Además, han terminado en otra cosa que para Colombia es mala: los carteles se los tomaron los mexicanos”.

JMA: Si el candidato que decida apoyar usted y el Partido Liberal no gana las elecciones, ¿pensaría en dejar la dirección del partido?

CG: “Yo le he puesto la cara siempre a las coyunturas políticas, no importa qué tan difícil sea, siempre he puesto la cara. No he cambiado mi modo de pensar”.