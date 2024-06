Chiquita Brands fue hallada culpable de financiar paramilitares en Colombia: tendrá que pagar millonaria indemnización

La multinacional estadounidense Chiquita Brands fue hallada culpable de financiar al grupo paramilitar de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de que estos fungieran como seguridad privada.

RELACIONADO Exrectora de colegio habría permitido que estudiantes fueran abusadas por paramilitares

Este hallazgo fue realizado por la justicia de Estados Unidos, esto luego de seis semanas de juicio y después de que la compañía se declarara culpable de entregar dinero a las AUC, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense iniciara las investigaciones.

De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre 1997 y 2004 la empresa llegó a efectuar 100 pagos por más de 1,7 millones de dólares a tres bloques de las AUC: el Norte, el Bananero y el Élmer Cárdenas.

¿Cuánto deberá pagar la multinacional Chiquita Brands por financiar a las AUC?

Son 38.3 millones de dólares los que deberá pagar la multinacional bananera con orígenes en América Central y el Caribe a los familiares de ocho colombianos asesinados por el grupo paramilitar las Autodefensas Unidas de Colombia.

RELACIONADO Hugo Aguilar reconoció ante la JEP que recibió apoyo de paramilitares para ganar la Gobernación de Santander

Esto luego de un fallo de un tribunal federal de Florida que halló culpable a la compañía de financiar a esta organización armada ilegal reconocida como terrorista por Estados Unidos.

Esta victoria penal llega después de 17 años de pelea de las familias de las ocho víctimas de violencia paramilitar en Colombia, pues el tribunal federal de Florida halló culpable a la compañía de financiar a las AUC un grupo armado ilegal conocida por sus abusos contra los derechos humanos

En 2007 la empresa había admitido haber entregado dinero a este grupo para, según afirmó en ese entonces, proteger a sus empleados. La multinacional dijo que no tuvo otra opción porque se encontraba bajo amenazas argumentos que no pudo probar en la corte.

Presidente Petro cuestionó a la justicia colombiana por el caso Chiquita Brands

Tras conocerse la decisión del tribunal de Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X y volvió a cuestionar la justicia colombiana.

“¿Por qué la justicia de EEUU pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá? ¿Por qué no pudo la justicia colombiana? Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de estado que nos compromete ante el mundo habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial, ¿por qué no lo tenemos?”, aseguró el presidente.

Estas afirmaciones del presidente recuerdan a otras hechas en el pasado en las que afirmaba que la JEP no funcionaba como tribunal de cierre de la verdad por la fragmentación de la verdad en dicha jurisdicción.

“Si vamos a la práctica la JEP no es la instancia de cierre de la verdad, la demostración de eso es la discusión que hubo alrededor del tema Mancuso: la discusión jurídica era que Mancuso era un paramilitar, no una bisagra, y al ser un paramilitar su instancia no es la JEP sino Justicia y Paz, entonces la verdad se fragmenta”, aseguró el presidente en ese momento.