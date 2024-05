Presidente de la JEP responde a las críticas del presidente Petro: "La JEP sí es un tribunal de cierre"

Durante la firma del convenio Interadministrativo de la Justicia Especial para la Paz (JEP) con la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, el presidente de dicha jurisdicción, el magistrado Roberto Carlos Vidal, se refirió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro.

“Las manifestaciones del presidente las respetamos, pero no las compartimos. La JEP constituye un tribunal de cierre para los actores para los que fue creada. Nosotros definimos la situación jurídica de los miembros de las Farc-EP y de la fuerza pública”, aseguró el presidente de la JEP.

Sin embargo, el magistrado Vidal hizo un llamado al presidente sobre su representación internacional de Colombia como jefe de Estado.

“Fuera del país, cuando habla el jefe del Estado, no lo hace en nombre del Gobierno, o de esta o aquella institución, sino habla en nombre del conjunto de la sociedad y del Estado y como tal debe dar explicaciones sobre el cumplimiento del Acuerdo y los alcances que tiene el país en esa dirección”, aseguró Vidal.

Las afirmaciones de Petro sobre la Justicia Especial para la Paz

Durante una alocución oficial, el presidente Petro aseguró que la JEP no era la instancia de cierre de la verdad por la fragmentación de la verdad en dicha jurisdicción.

El presidente asegura que el que diferentes actores del conflicto armado en Colombia sean procesados en distintos tribunales fragmentaba el proceso investigativo y daba paso a la impunidad, para ello, puso como ejemplo el conflicto actual respecto al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y la masacre del Aro.

“Si vamos a la práctica la JEP no es la instancia de cierre de la verdad, la demostración de eso es la discusión que hubo alrededor del tema Mancuso: la discusión jurídica era que Mancuso era un paramilitar, no una bisagra, y al ser un paramilitar su instancia no es la JEP sino Justicia y Paz, entonces la verdad se fragmenta”, aseguró el presidente.

“Los militares que estuvieron en convivencia con los paramilitares en la masacre [del Aro] van a JEP, los paramilitares van a Justicia y Paz y los civiles van a la justicia ordinaria, la verdad se fragmentó y si se fragmenta el proceso investigativo esa es la piedra angular de la impunidad”, aseguró el presidente quien dijo que esta fragmentación impide el conocimiento de la verdad tras la masacres y eso solo beneficia a quienes la ordenaron.

Petro dice que dirá ante la ONU que el Estado colombiano ha incumplido el Acuerdo de Paz con las Farc

El pasado 14 de mayo, durante la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Mary Lucero Novoa en la Casa de Nariño, el mandatario advirtió que iría ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar que el Estado colombiano no ha cumplido el acuerdo de Paz con las extintas guerrillas de las Farc.

"Nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada tres meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras", dijo el presidente.

El mandatario aseguró que el incumplimiento de dicho acuerdo puede llevar al derramamiento de sangre: “El problema es que en la declaración unilateral el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó. Si nosotros no cumplimos lo que firmamos, lo que viene es derramamiento de sangre, violencia en otras escalas, en otras formas (...). No estamos sembrando el camino de la paz, en mi opinión".