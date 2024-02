Chocó permanece sin alimentos y medicinas por paro armado del ELN

La crisis humanitaria en el sur de Chocó alcanza su punto más bajo debido al paro armado que el ELN mantiene en esta región. Se completan ya cuatro días de confinamiento en varios municipios. Además, faltan alimentos, medicinas, y se estaría impidiendo la llegada de una brigada de salud a estas poblaciones amenazadas por el grupo guerrillero.

Sumado a esto, también hay escasez de combustible en la región, pues el ELN mantiene confinados y amenazados a los habitantes.

Yaison Mosquera, alcalde del municipio de Istmina, señaló que se reunió con el gerente del Hospital Eduardo Santos para llevar una brigada de salud y un equipo psicosocial y trabajadores sociales a esta zona, pero "a raíz de que el ELN anunció este paro armado, ha sido imposible llegar".

Municipios afectados por el paro armado

Son cinco los municipios más afectados por esta situación al sur de Chocó. Uno de estos es Sipí, y en total serían cerca de 30 mil personas afectadas.

"Tenemos desabastecimiento de alimentos, de combustible y medicinas. En todo esto siempre se requiere la atención médica", informó Jairo Antonio Murillo, alcalde de Sipí.

Los municipios ubicados sobre el Río San Juan son los que están siendo afectados por el paro armado. Otro de estos es el Litoral de San Juan, y la crisis humanitaria cada día es más grave, ya que sin poder movilizarse, quedan aislados del resto del Pacífico.

"Estamos en este paro armado y hoy mis comunidades me están llamando. No tienen que comer, ya no tienen combustible. Todo lo hacemos por Buenaventura, y no podemos movilizarnos", sostuvo Jhon Jairo Gutiérrez, alcalde de Litoral del San Juan.

Ante esta complicada situación, las comunidades permanecen dentro de sus casas, esperando la presencia de las autoridades.