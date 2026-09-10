Chocó requiere cuatro billones de pesos para su reconstrucción tras el terremoto de agosto

El departamento del Chocó enfrenta un desafío de reconstrucción que requerirá una inversión de cuatro billones de pesos y aproximadamente cuatro años de trabajo, según información revelada desde Quibdó.

¿Cómo va la reconstrucción del Chocó?

La magnitud de los daños, provocados por el fuerte terremoto en agosto, ha dejado una cifra alarmante: 177 edificaciones deberán ser demolidas únicamente en la ciudad de Quibdó, afectando significativamente la infraestructura urbana y la actividad económica de la región.

A pesar de esta situación crítica, los habitantes del departamento mantienen un espíritu de resiliencia y buscan recuperar sectores clave como el turismo, especialmente en la temporada de avistamiento de ballenas.

Los comerciantes locales han levantado la voz para solicitar acompañamiento urgente de las instituciones gubernamentales. "Este es un departamento que ya está en el olvido y nosotros como comerciantes lo que queremos es dinamizar estas situaciones para poder generar más empleo", expresaron representantes del sector, quienes insisten en que la generación de empleo depende del apoyo que reciban.

La devastación ha representado la pérdida del trabajo de años para muchas familias y empresarios de la región.

Comerciantes en Chocó piden ayuda para mantener la economía

Sin embargo, la esperanza persiste entre quienes decidieron no abandonar sus propósitos de desarrollo. "La invitación es a que nos apoyen, no nos dejen solos porque sí necesitamos del acompañamiento de las instituciones porque son situaciones donde nadie las espera", señalaron afectados por la crisis.

El deseo de seguir avanzando hacia el desarrollo económico se mantiene firme entre los chocuanos, quienes consideran que vale la pena continuar luchando por el progreso de su territorio.

La comunidad empresarial local ha enfatizado que el abandono institucional no puede continuar si se espera una recuperación real y sostenible.

Mientras tanto, los habitantes continúan trabajando en la reactivación, particularmente en el sector turístico, aprovechando atractivos naturales como el avistamiento de ballenas, con la esperanza de que el apoyo prometido se materialice en acciones concretas que permitan la recuperación integral del departamento.