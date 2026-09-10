¿En qué va la reconstrucción del Chocó a dos meses del sismo de magnitud 7,4?

El sábado 10 de octubre se cumplen dos meses del sismo de magnitud 7,4 que golpeó a varias regiones del país, especialmente al departamento del Chocó, epicentro de la tragedia, Valle del Cauca, Pereira y Caldas.

Aunque es un proceso que no ocurrirá de un día a otro, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, destacó en diálogo con ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN que el departamento:

“Está en proceso de levantarse con toda la resiliencia de nuestra gente, hemos tenido que desplegar varias acciones (…) Tenemos un plan con varias estrategias, entre ellas, el banco de materiales, la reconstrucción de viviendas de manera directa, instituciones educativas, vías públicas y la recuperación económica”.

Subsidios de vivienda han empezado a entregarse

“En el departamento del Chocó”, de acuerdo con Córdoba, han sido “muy céleres, muy juiciosos con el reporte y, por lo tanto” se pudo “comenzar de manera amplia la entrega de subsidios de arrendamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Hemos logrado en la primera entrega un porcentaje muy importante”.

El problema, según dice, es la falta de manos para reconstruir lo que la fuerza del sismo desplomó el pasado 10 de agosto. Una realidad que obligó a su administración a buscar soluciones con el SENA:

“El cuello de botella es que no hay mano de obra. Con el SENA estamos en una estrategia de lanzar una campaña para que nuestra propia gente se forme en habilidades de construcción, reconstrucción y mampostería para poder salir rápido de esta situación”.

¿Qué necesita el Chocó para salir adelante?

Aunque Córdoba insiste en que “las viviendas destruidas en el Chocó no vienen del crédito hipotecario o de un modelo tipo VIS, vienen del esfuerzo, del trabajo de 20 o 30 años de la gente”, celebró los avances de estrategias como el banco de materiales.

Quienes han realizado donaciones pueden hacer un seguimiento completo a través de bancomaterialeschoco.com y quienes buscan seguir ayudando al departamento pueden visitarlo:

“Chocó se está levantando gracias a la solidaridad del país, pero lo que más necesitamos es recuperarnos económicamente, visítennos, hagan turismo en nuestras costas. Acabamos de inaugurar un aeropuerto de primera categoría en Bahía Solano”.