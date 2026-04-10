¿Qué pasó finalmente con el tiburón ballena que quedó varado en una playa de Chocó?

Recientemente se conocieron imágenes de un tiburón ballena que quedó varado en la playa de Nabugá, Chocó. El ejemplar fue encontrado con vida, pero presentaba algunas heridas y permanecía atrapado en la orilla.

Ante la situación, la comunidad decidió alertar a las autoridades ambientales para intentar evitar que el animal perdiera la vida.

Mientras esperaban ayuda, los habitantes buscaron alternativas para regresar al tiburón al océano.

¿Qué hicieron los habitantes al ver al tiburón ballena?

La comunidad intentó movilizar al animal utilizando lanchas locales, pero las maniobras no tuvieron éxito.

El enorme tamaño del tiburón ballena dificultó cualquier intento de trasladarlo hacia aguas profundas. Pese a los esfuerzos realizados en el lugar, los habitantes no contaban con los equipos necesarios para mover un ejemplar de estas dimensiones.

La situación se volvió aún más compleja por la ubicación de Nabugá.

¿Por qué tardó en llegar la ayuda?

Nabugá se encuentra en una zona de difícil acceso, aproximadamente a una hora y media del casco urbano. Además, la conectividad en el sector no es la mejor, una situación que dificultó que el reporte llegara oportunamente a las autoridades.

Mientras avanzaba el tiempo, también aumentaba la preocupación de la comunidad por el estado del animal y por las consecuencias que podría generar posteriormente la presencia del ejemplar en la playa.

El llamado de auxilio finalmente llegó después de las 8:00 de la mañana.

¿Qué hicieron las autoridades al saber de la presencia del animal?

Una vez recibió la información, activaron el protocolo de enmallamientos y varamientos de fauna marina del Pacífico Norte.

La entidad informó que movilizó un equipo interinstitucional hacia el área reportada para verificar lo ocurrido y adelantar las acciones correspondientes.

En el operativo participaron unidades de Guardacostas, la Alcaldía Municipal y organizaciones no gubernamentales de la zona, que se desplazaron hasta Nabugá.

Los equipos llegaron al sitio para evaluar las condiciones en las que se encontraba el animal y determinar las medidas que podían adoptarse.

Sin embargo, cuando las autoridades llegaron hasta la playa, el ejemplar ya había muerto.

¿Qué pasó finalmente con el tiburón ballena que quedó en una playa de Chocó?

La plataforma por los animales ALTO confirmó el fallecimiento del tiburón ballena y señaló que, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible salvarlo.

Ahora, una de las principales preguntas que deberán resolver las autoridades es qué provocó las heridas que tenía el tiburón ballena cuando fue encontrado.

Hasta el momento no se ha establecido qué ocurrió antes de que el ejemplar llegara a la playa ni cuál fue la causa de las lesiones.