Elecciones 2026: estos son los cierres viales que habrá en Bogotá durante la jornada
El domingo 21 de junio habrá cierres en los alrededores de Corferias.
Noticias RCN
01:11 p. m.
La cuenta regresiva está llegando a su fin para la segunda vuelta electoral. El próximo presidente saldrá de Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.
Sin duda, cada cuatro años, la cita con la democracia es vital. Por eso, la jornada del domingo 21 de junio debe llevarse a cabo de la mejor manera posible. Las medidas de seguridad están garantizadas y todo está listo.
¿En dónde habrá cierres?
Bogotá es el punto más importante de las votaciones y la Secretaría de Movilidad dio a conocer cuáles serán los cierres viales.
Corferias recibirá una alta cantidad de votantes, por lo que habrá cierres entre las carreras 33, 44 con avenida Américas y calle 26. Estos no afectarán a los ciudadanos que viven en los alrededores.
Por la calle 26, carrera 33 y avenida La Esperanza estará habilitado el ingreso al centro de eventos por las entradas en la carrera 40 y arco de la carrera 33.
Los carros y SITP que transitan por la calle 25 deberán desviarse por la calle 26 y conectarse con la carrera 30 (NQS) para seguir con el trayecto habitual.
¿Hasta qué hora habrá cierres?
Otro punto con cierres será la carrera 40 y las rutas alternas serán: en dirección al norte, tomar por el occidente la avenida Américas y luego la carrera 50 al norte; en dirección al sur, tomar por el oriente la calle 26 y llegar a la avenida NQS.
Ahora bien, habrá excepciones. Por las vías cerradas solo podrán pasar los vehículos acreditados y el acceso será por las Américas y la carrera 40 por el parqueadero.
Los cierres en Corferias iniciarán a las 5:00 a.m. e irán hasta las 11:59 p.m. del domingo y serán los siguientes: calzada norte de la avenida Esperanza con Américas hasta la carrera 40, la calle 25 entre carreras 37 y 40 (garantizado el ingreso al Hotel Hilton), carrera 37 entre avenida Esperanza y calle 25, y carrera 40 calzada oriental entre Américas y calle 25.