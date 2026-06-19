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Elecciones 2026: estos son los cierres viales que habrá en Bogotá durante la jornada

El domingo 21 de junio habrá cierres en los alrededores de Corferias.

Corferias Bogotá
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

junio 19 de 2026
01:11 p. m.
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La cuenta regresiva está llegando a su fin para la segunda vuelta electoral. El próximo presidente saldrá de Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

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Sin duda, cada cuatro años, la cita con la democracia es vital. Por eso, la jornada del domingo 21 de junio debe llevarse a cabo de la mejor manera posible. Las medidas de seguridad están garantizadas y todo está listo.

¿En dónde habrá cierres?

Bogotá es el punto más importante de las votaciones y la Secretaría de Movilidad dio a conocer cuáles serán los cierres viales.

Corferias recibirá una alta cantidad de votantes, por lo que habrá cierres entre las carreras 33, 44 con avenida Américas y calle 26. Estos no afectarán a los ciudadanos que viven en los alrededores.

Por la calle 26, carrera 33 y avenida La Esperanza estará habilitado el ingreso al centro de eventos por las entradas en la carrera 40 y arco de la carrera 33.

Los carros y SITP que transitan por la calle 25 deberán desviarse por la calle 26 y conectarse con la carrera 30 (NQS) para seguir con el trayecto habitual.

¿Hasta qué hora habrá cierres?

Otro punto con cierres será la carrera 40 y las rutas alternas serán: en dirección al norte, tomar por el occidente la avenida Américas y luego la carrera 50 al norte; en dirección al sur, tomar por el oriente la calle 26 y llegar a la avenida NQS.

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Ahora bien, habrá excepciones. Por las vías cerradas solo podrán pasar los vehículos acreditados y el acceso será por las Américas y la carrera 40 por el parqueadero.

Los cierres en Corferias iniciarán a las 5:00 a.m. e irán hasta las 11:59 p.m. del domingo y serán los siguientes: calzada norte de la avenida Esperanza con Américas hasta la carrera 40, la calle 25 entre carreras 37 y 40 (garantizado el ingreso al Hotel Hilton), carrera 37 entre avenida Esperanza y calle 25, y carrera 40 calzada oriental entre Américas y calle 25.

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