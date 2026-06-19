¡Que no lo coja desprevenido! Anuncian nuevos cierres en el norte de Bogotá: tome nota

La Secretaría de Movilidad dio a conocer que habrá nuevos cierres en la calle 100, uno de los puntos más importantes y, a su vez, con mayor congestión en el norte de Bogotá.

Desde el jueves 18 de junio, a partir de las 10:00 p.m., comenzó el cierre de la conectante sur-oriente de la calle 100 entre carreras 15 y 13. Las obras durarán 15 días aproximadamente.

¿Cuánto durarán los cierres?

En aras de impedir que haya afectaciones en el tránsito, ya se conocieron las rutas alternas. Para quienes van en sentido norte-sur por la carrera 15 y necesitan tomar la calle al oriente, deberán tomar el camino por la carrera 9 al sur, luego la carrera 19 al norte y finalmente la calle 100 al oriente por el puente vehicular.

Ahora bien, los ciudadanos que se dirigen en sentido sur-norte por la carrera 15 y quieran pasar por la calle 100 al oriente, deben cambiar su ruta por la calle 94 al occidente, por la carrera 9 hacia el norte y seguir en el deprimido de la calle 100.

Por último, los usuarios que transiten por la carrera 9 en sentido sur-norte con calle 100 al oriente deben tomar el carril hacia el norte por el deprimido y luego seguir por la calle 100 al oriente.

¿Qué pasará con los paraderos del SITP?

La zona en donde habrá construcciones es residencial, por lo que también habrá rutas alternas. Los usuarios en la calle 100 al lado oriente, carrera 11 al sur, calle 99 al occidente y carrera 11B al norte, deben tomar por el sur la calle 100 entre carreras 11B y 13 en contraflujo.

Para los que viven en Chicó Norte, deben tomar el mismo camino por la calle 100 al oriente, la carrera 11 al sur y luego en la calle 99 hacia el occidente.

En cuanto al transporte público, los paraderos 215A00, 215B00 y 215C00 serán trasladados a un punto provisional de la calle 100 con carreras 11B y 11. Los 094A00, 312A00 y 311A00 quedarán en el paradero 799A00.