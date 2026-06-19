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Además de la ley seca ¿Qué otras restricciones habrá el fin de semana en Bogotá por elecciones?

En la ciudad serán desplegados 21.000 uniformados para custodiar los puestos de votación.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
08:12 a. m.
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Bogotá se prepara para el desarrollo de las elecciones de segunda vuelta el próximo domingo 21 de junio, en las que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se medirán en las urnas para determinar quién asume la presidencia para el periodo 2026-2030.

Para garantizar la seguridad y el voto limpio en todo el país, se activó el Plan Democracia y el Gobierno Nacional decretó la ley seca y el cierre de fronteras terrestres y fluviales.

En territorio nacional, la prohibición de venta y consumo de licor entrará en vigor el sábado 20 de junio a las 6:00 de la tarde y se mantendrá hasta el mediodía del lunes 22.

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La ley seca en Bogotá tendrá horarios distintos a los del resto del país:

Por disposición del alcalde, Carlos Fernando Galán, en Bogotá la ley seca entrará en vigor desde la medianoche del viernes; es decir, 18 horas antes que en el resto del país. La medida, según el alcalde, fue adoptada teniendo en cuenta que la Copa del Mundo ha venido activando la economía en la ciudad:

“A raíz de la situación económica y lo que ha venido pasando con el mundial de fútbol, aceptamos que (la ley seca) no arranque a las 6:00 de la tarde del viernes, sino a la medianoche, al finalizar el día. Ratifico: la ley seca en Bogotá entra en vigencia a partir de la medianoche del viernes”.

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Otras medidas y restricciones en Bogotá durante el fin de semana de elecciones:

Para facilitar las labores de logística y movilidad en la ciudad el 21 de junio, la administración distrital informó que no habrá ciclovía y el ingreso a los senderos de los cerros orientales estará cerrado al público este día.

Además, tras el consejo de seguridad en el que participaron el ministro de Defensa y el director de la Policía, se determinó que 18 puntos se encuentran bajo alerta en Bogotá. De ahí que se aumentara el pie de fuerza y 21.000 uniformados vayan a ser desplegados en la ciudad durante la jornada de elecciones.

“Ha habido informaciones que indican del riesgo que existe por disturbios. Estos disturbios tendrán que ser atendidos por los diferentes actores, según la normativa, pensando en proteger la vida, si es necesario; en proteger los bienes de la ciudad, públicos y privados, y en proteger el proceso electoral”, concluyó el alcalde Galán.

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