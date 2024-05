El Gobierno manoseó la ilusión de cambio de Colombia: Claudia López

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del Desastre, señaló que Iván Name presidente del Senado y Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones, ambos miembros del partido Alianza Verde, estarían implicados en el caso de presunta corrupción que rodea los carrotanques de La Guajira.

En diálogo con Semana, Pinilla aseguró que su jefe Olmedo López, le ordenó entregar tres mil millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y mil millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El dinero correspondió al contrato de los carrotanques para La Guajira.

Pinilla dijo que Sandra Ortiz sería, presuntamente, la mensajera para entregar el dinero a Iván Name.

Tras conocerse estas afirmaciones desde el partido Alianza Verde se desataron una serie de reacciones como la solicitud de investigación a Name y Ortiz así como la renuncia a la colectividad de reconocidas figuras como Antanas Mockus y Claudia López.

La exalcaldesa de Bogotá habló en A lo que vinimos de Noticias RCN sobre la situación.

Claudia, ¿por qué decidió salirse del Partido Verde y qué les dice a esos colombianos que creyeron en esa colectividad?

Decirle a Colombia que desafortunadamente el Partido Verde que fue el partido de la Ola Verde, donde millones de colombianos llegamos ilusionados con el profe Mockus a luchar contra la corrupción y a sacar adelante la educación, pues dejó de ser el partido de la Ola Verde; terminó capturado y cooptado por una minoría de política tradicional y petrista que a cambio de puestos y contratos está haciendo, incluso, actos de corrupción en el Gobierno y eso es inadmisible.

Usted está estudiando en Harvard pero sigue conectada con la política colombiana y está de frente contra el Gobierno…

No me preocupa la mecánica política. Estoy estudiando, me estoy preparando, por supuesto amo a Colombia y me interesa que nos vaya bien; no nos está yendo bien.

El manoseo que este Gobierno ha hecho de la ilusión de cambio de Colombia es asqueroso; el gobierno de Petro ha manoseado de la manera más asquerosa la ilusión de cambio de Colombia, la ha frustrado, le ha fallado a esa ilusión de cambio.

Cuando no es sectarismo, entonces es corrupción y eso es inadmisible y tenemos que decírselo a Colombia con toda claridad.

Muchos que la oyen la están calificando incluso de oportunista porque usted apoyó al presidente Gustavo Petro, pidió que votaran por él y hasta hace un año creía en la reforma a la salud, por ejemplo.

Yo pongo la cara, como siempre, por mis actuaciones y por cada decisión. Yo en el 2022 era alcaldesa y no hice campaña por nadie, pero nunca ha negado que voté por Petro en el 2018 y en el 2022 y claro que asumo mi responsabilidad de decir que creí en una opción de cambio que nos frustró, que nos engañó y que está haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer.

El presidente insiste en que todo esto está girando en torno a un golpe blando que buscan propinarle, ¿usted qué piensa, Claudia?

Todos estamos preocupados de la inseguridad, de la incertidumbre, de la zozobra y el sectarismo y ahora la corrupción del Gobierno.

Pero me hago una reflexión a mí misma; no podemos caer en la trampa de vivir pegados del trino del día del presidente. El presidente, que es muy hábil, decidió no gobernar más, decidió irse a hacer campaña.

Esta semana mientras mataban a seis de nuestros soldados en el Cauca, mientras se inundaba la Mojana ¿dónde estaba el presidente, atendiendo esas emergencias? No, estaba en una tarima en un barrio de Bogotá haciendo politiquería y campaña y eso es exactamente lo que vamos a seguir viendo los próximos dos años.