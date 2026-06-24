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Transparencia por Colombia dice que resultados del preconteo y escrutinio "están alineados"

El director de Transparencia por Colombia subrayó que las dudas sobre una eventual diferencia entre el preconteo y el escrutinio quedaron atrás.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
08:05 a. m.
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En entrevista con Noticias RCN, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, se refirió al balance del preconteo y el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas el domingo 21 de junio, en las que el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo mayor votación que Iván Cepeda.

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“El preconteo, la información del escrutinio y el respaldo incluso de observadores internacionales muestran que los resultados están completamente alineados”, afirmó Hernández, quien destacó que este escenario debería permitir “reconocer esos resultados y mirar hacia lo que le urge al país, que es atender una serie de situaciones muy apremiantes”.

Reconocimiento de resultados y confianza en el proceso

El director de Transparencia por Colombia subrayó que las dudas sobre una eventual diferencia entre el preconteo y el escrutinio quedaron atrás. “Hoy prácticamente esos resultados están completamente alineados”, dijo, al insistir en que corresponde a las campañas políticas aceptar el desenlace y dar paso a la atención de los problemas nacionales.

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Presidencia debe garantizar confianza y certidumbre

Sobre las inquietudes que se sembraron desde la misma Presidencia de la República respecto a la transparencia del proceso, Hernández señaló que se requiere “un rol mucho más de garantía, un rol mucho más de confianza y un rol mucho más de certidumbre”.

Reconoció que “seguramente ha habido fallas que tocará corregir”, pero enfatizó que en términos de resultados, el país cuenta con las garantías necesarias para avanzar.

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