Transparencia por Colombia dice que resultados del preconteo y escrutinio "están alineados"

En entrevista con Noticias RCN, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, se refirió al balance del preconteo y el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas el domingo 21 de junio, en las que el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo mayor votación que Iván Cepeda.

RELACIONADO Misión de observación de la Unión Europea entrega su balance sobre las elecciones de segunda vuelta en Colombia

“El preconteo, la información del escrutinio y el respaldo incluso de observadores internacionales muestran que los resultados están completamente alineados”, afirmó Hernández, quien destacó que este escenario debería permitir “reconocer esos resultados y mirar hacia lo que le urge al país, que es atender una serie de situaciones muy apremiantes”.

Reconocimiento de resultados y confianza en el proceso

El director de Transparencia por Colombia subrayó que las dudas sobre una eventual diferencia entre el preconteo y el escrutinio quedaron atrás. “Hoy prácticamente esos resultados están completamente alineados”, dijo, al insistir en que corresponde a las campañas políticas aceptar el desenlace y dar paso a la atención de los problemas nacionales.

Presidencia debe garantizar confianza y certidumbre

Sobre las inquietudes que se sembraron desde la misma Presidencia de la República respecto a la transparencia del proceso, Hernández señaló que se requiere “un rol mucho más de garantía, un rol mucho más de confianza y un rol mucho más de certidumbre”.

Reconoció que “seguramente ha habido fallas que tocará corregir”, pero enfatizó que en términos de resultados, el país cuenta con las garantías necesarias para avanzar.