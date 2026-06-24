Iván Cepeda: "He decidido aceptar el resultado. Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”

En horas de la mañana de este 24 de junio, tres días después de las elecciones presidenciales que definieron el presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030, Iván Cepeda reconoció los resultados arrojados en el escrutinio electoral.

He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República.

Al mismo tiempo, agradeció a “los miles de testigos, abogados y personas que en el caso del Pacto Histórico y la Alianza han participado en condición de observadores y participantes en el dispositivo de seguridad electoral”.

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Iván Cepeda reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella

En un anuncio público, cuando el proceso de escrutinio adelantado por las autoridades electorales se encuentra prácticamente concluido, Iván Cepeda reconoció los resultados.

Cepeda explicó que como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida el hecho de aceptar los resultados configura un acto de responsabilidad democrática.

Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana.

Tras los votos obtenidos en la contienda, dijo: “Hoy somos media Colombia contada en las urnas, somos una parte fundamental de la nación”.

El mensaje de Iván Cepeda a Abelardo de la Espriella y su eventual gobierno

“A de la Espriella y al nuevo gobierno le decimos con toda claridad que ninguna política de recorte fiscal puede incluir la destrucción de las conquistas alcanzadas por el pueblo colombiano, ni del salario vital, ni de la reforma agraria, ni de las pensiones para adultos mayores, ni de la matrícula cero para estudiantes de universidades públicas, ni, en general, de las grandes transformaciones sociales”, aseguró.

Asimismo, Cepeda aseguró que se mantiene dispuesto al diálogo: