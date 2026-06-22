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¿Cuándo se conocerá el escrutinio definitivo de la segunda vuelta presidencial?

En La FM se conoció cuándo quedaría listo el escrutinio final de las elecciones del domingo 21 de junio.

Noticias RCN

junio 22 de 2026
06:16 p. m.
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Los millones de colombianos acudieron a las urnas y ejercieron su derecho al voto. La segunda vuelta dejó como ganador a Abelardo de la Espriella, quien se posesionará el 7 de agosto.

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De la Espriella obtuvo casi 13 millones de votos, aunque superó a Iván Cepeda por una corta distancia de poco más de 250 mil votos.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Barranquilla fue el escenario en donde dio sus primeras palabras. Después de agradecer a los votantes y resaltar la labor del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo; hizo un llamado a la unión y a que gobernará para todos, incluyendo los que no votaron por él.

Por su parte, Cepeda señaló que se esperará el escrutinio para reconocer los resultados, señalando que hasta el momento solo se conoce el preconteo.

Un día después de la segunda vuelta, este lunes 22 de junio, en los Secretos de D’arcy Quinn de La FM, se supo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregaría el escrutinio el miércoles 24 de junio.

Con el escrutinio, se confirmará oficialmente la victoria de De la Espriella y no procede recurso alguno. Es decir, ahí acabará la campaña formalmente.

Escrutinio sería entregado el miércoles

Son varias las entidades que se han encargado del proceso posterior a la jornada electoral. Por ejemplo, la Procuraduría visitó a las comisiones escrutadoras en Corferias, el punto de votación más importante del país.

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“Estamos acompañando para resolver problemas, para ayudar a evitar controversias y para dar garantías a todos. Cuando digo a todos, también incluyo a las dos campañas que compitieron”, aseguró Gregorio Eljach, procurador general.

Si bien el preconteo no es vinculante, históricamente no ha habido diferencias significativas con el escrutinio.

Mientras avanza el proceso, el llamado de las autoridades es a conservar la calma que caracterizó a la jornada electoral.

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