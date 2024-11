Comerciante resultó gravemente herido en el rostro tras oponerse a robo en Medellín

En las recientes horas se registró otro hecho de inseguridad en el país. Esta vez en Medellín.

Al parecer, un hombre resultó gravemente herido tras intentar oponerse a un robo en la capital antioqueña.

Según información, delincuentes llegaron hasta un local comercial para asaltar al dueño del lugar y a los comensales que se encontraban allí.

En vista del ataque, el hombre intentó defender su negocio y resultó gravemente herido cuando los criminales lo agredieron con, al parecer, un arma traumática.

Testimonio de comerciante herido tras oponerse a robo

El comerciante resultó gravemente herido en el rostro y actualmente se encuentra fuera de peligro.

“Lo que me dijeron fue que había sido literalmente un milagro porque el disparo había sido a menos de 30 centímetros del ojo, no afectó mi visión, no afectó nada”, explicó Juan Carlos López, el hombre que fue víctima de hurto.

Además, agregó que los médicos le aseguraron que no tuvo fractura de nariz.

“No tuve una fractura de nariz, solamente fue la parte superficial. Aunque obviamente fue traumático porque no había pasado nunca por un momento así, estamos aquí para demostrar que hay que ser fuerte y hay que seguir luchando”, añadió.

RELACIONADO Alcaldía de Medellín habilitó punto para ayudar a personas afectadas por inundaciones

Grave accidente de bus en Medellín

Hace tan solo dos días, la capital antioqueña también registró un trágico suceso. Un bus de servicios especiales se volcó y dejó a varias personas heridas.

El vehículo que transportaba a un grupo de adultos y niños de un club de baile de Aguazul, Casanare, colisionó con un separador en la calle 58 con carrera 57, en el sector de Villanueva.

Según información de las autoridades, el siniestro dejó a 13 personas heridas que afortunadamente fueron remitidas a centros de atención de manera inmediata.

El accidente ocurrió en una concurrida zona del centro de Medellín y según versiones preliminares, en el viajaban quince personas: diez niños y cinco adultos, quienes forman parte de un club de baile proveniente de Aguazul, Casanare.