Comerciantes de Bogotá temen por el regreso de las extorsiones de 'Los Satanás': piden más seguridad

El miedo vuelve a instalarse entre los comerciantes y residentes de Bogotá por las presuntas extorsiones atribuidas a la estructura criminal Los Satanás. En medio de las denuncias y los hechos violentos registrados en distintos sectores de la capital, crece el debate sobre la posibilidad de militarizar algunas zonas de la ciudad, una iniciativa que ha surgido desde el Concejo como alternativa para enfrentar la inseguridad.

Uno de los puntos que concentra la preocupación es la localidad de Engativá, donde el homicidio de un hombre, ocurrido el pasado 8 de octubre encendió nuevamente las alarmas. Según la información conocida, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta un establecimiento comercial y atacaron a un guarda de seguridad. El hecho habría estado relacionado con presuntas extorsiones.

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Comerciantes y vecinos piden medidas urgentes

El temor entre quienes trabajan y viven en el sector está relacionado con los reportes de diferentes modalidades delictivas que afectan la actividad comercial. Así lo manifestó Germán Segura, vecino de la zona, quien aseguró que la inseguridad se ha convertido en una preocupación constante.

“Ha habido mucha inseguridad, más que todo en este sector por el comercio. Hemos escuchado que ha habido casos de fleteo, extorsión, entonces sí, la inseguridad está muy tenaz”, relató.

Ante este panorama, varios residentes consideran que se necesita una mayor presencia de la fuerza pública para prevenir nuevos ataques y brindar tranquilidad a la comunidad.

Johanna Fonseca pidió reforzar las medidas de protección y planteó la posibilidad de militarizar Bogotá. Por su parte, Daniel Botero aseguró que la inseguridad está disparada y consideró necesario que haya más uniformados patrullando las calles del sector.

Militarizar algunas zonas, una propuesta en medio de la preocupación

El homicidio también generó reacciones entre integrantes del Concejo de Bogotá, quienes rechazaron lo ocurrido y llamaron la atención sobre las denuncias de inseguridad que afectan a los comerciantes.

El concejal Andrés Barrios calificó como grave lo sucedido en la avenida 68 y advirtió sobre la situación que enfrentan quienes desarrollan sus actividades económicas en medio de las amenazas y la violencia.

La discusión sobre una eventual militarización de algunos sectores de la capital cobra fuerza mientras los ciudadanos reclaman acciones concretas contra las estructuras criminales y mayores garantías para trabajar sin miedo.

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Según las autoridades, aproximadamente la mitad de los homicidios registrados en Bogotá corresponderían a casos de sicariato, una cifra que refleja la dimensión del desafío en materia de seguridad.

Entre tanto, comerciantes y residentes esperan que las medidas que se adopten permitan contener las extorsiones, prevenir nuevos hechos violentos y recuperar la tranquilidad en las calles de la ciudad.