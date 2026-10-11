CANAL RCN
Colombia Video

Comerciantes de Bogotá temen por el regreso de las extorsiones de 'Los Satanás': piden más seguridad

Los comerciantes se muestran bastante preocupados con la situación de las extorsiones, que siguen creciendo.

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
08:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El miedo vuelve a instalarse entre los comerciantes y residentes de Bogotá por las presuntas extorsiones atribuidas a la estructura criminal Los Satanás. En medio de las denuncias y los hechos violentos registrados en distintos sectores de la capital, crece el debate sobre la posibilidad de militarizar algunas zonas de la ciudad, una iniciativa que ha surgido desde el Concejo como alternativa para enfrentar la inseguridad.

Uno de los puntos que concentra la preocupación es la localidad de Engativá, donde el homicidio de un hombre, ocurrido el pasado 8 de octubre encendió nuevamente las alarmas. Según la información conocida, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta un establecimiento comercial y atacaron a un guarda de seguridad. El hecho habría estado relacionado con presuntas extorsiones.

Así puede consultar si tiene comparendos en Bogotá con solo el número de cédula
RELACIONADO

Así puede consultar si tiene comparendos en Bogotá con solo el número de cédula

Comerciantes y vecinos piden medidas urgentes

El temor entre quienes trabajan y viven en el sector está relacionado con los reportes de diferentes modalidades delictivas que afectan la actividad comercial. Así lo manifestó Germán Segura, vecino de la zona, quien aseguró que la inseguridad se ha convertido en una preocupación constante.

“Ha habido mucha inseguridad, más que todo en este sector por el comercio. Hemos escuchado que ha habido casos de fleteo, extorsión, entonces sí, la inseguridad está muy tenaz”, relató.

Ante este panorama, varios residentes consideran que se necesita una mayor presencia de la fuerza pública para prevenir nuevos ataques y brindar tranquilidad a la comunidad.

Le piden al Gobierno militarizar Bogotá por la inseguridad: propuesta contempla tres localidades
RELACIONADO

Le piden al Gobierno militarizar Bogotá por la inseguridad: propuesta contempla tres localidades

Johanna Fonseca pidió reforzar las medidas de protección y planteó la posibilidad de militarizar Bogotá. Por su parte, Daniel Botero aseguró que la inseguridad está disparada y consideró necesario que haya más uniformados patrullando las calles del sector.

Militarizar algunas zonas, una propuesta en medio de la preocupación

El homicidio también generó reacciones entre integrantes del Concejo de Bogotá, quienes rechazaron lo ocurrido y llamaron la atención sobre las denuncias de inseguridad que afectan a los comerciantes.

El concejal Andrés Barrios calificó como grave lo sucedido en la avenida 68 y advirtió sobre la situación que enfrentan quienes desarrollan sus actividades económicas en medio de las amenazas y la violencia.

La discusión sobre una eventual militarización de algunos sectores de la capital cobra fuerza mientras los ciudadanos reclaman acciones concretas contra las estructuras criminales y mayores garantías para trabajar sin miedo.

Bogotá incorpora nueva propuesta gastronómica de origen español
RELACIONADO

Bogotá incorpora nueva propuesta gastronómica de origen español

Según las autoridades, aproximadamente la mitad de los homicidios registrados en Bogotá corresponderían a casos de sicariato, una cifra que refleja la dimensión del desafío en materia de seguridad.

Entre tanto, comerciantes y residentes esperan que las medidas que se adopten permitan contener las extorsiones, prevenir nuevos hechos violentos y recuperar la tranquilidad en las calles de la ciudad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salud mental

Llamadas a la línea 106 de orientación psicología aumentaron 25,5% en 2026

Antioquia

Cantante de música popular sufrió fuerte accidente de tránsito en Antioquia: esto se supo

Fuerzas Militares

Sistema de salud de las Fuerzas Militares registra un déficit millonario y tutelas aumentaron hasta en 270%

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 11 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Se conoció el desenlace tras el sorteo del Super Astro Luna de este 11 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Fútbol Profesional Colombiano

Otro partido de la Liga Betplay se suspende por violencia en la tribuna: así se vivió el tenso momento

Momentos de angustia vivieron miles de personas por cuenta de los mal llamados hinchas.

Perú

Fuerte temblor en Perú: sismo de magnitud 5,2 se registró HOY domingo 11 de octubre

Medellín

Terminó con una aguja en el corazón por presunta mala praxis en el odontólogo

Cine

Cine gratis en esta ciudad del país: Regalarán 1.200 entradas por esta razón