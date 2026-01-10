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Le piden al Gobierno militarizar Bogotá por la inseguridad: propuesta contempla tres localidades

La propuesta la realizó el congresista José Jaime Uscátegui y no ha habido respuesta por parte del Gobierno.

Proponen militarizar tres localidades de Bogotá.
Proponen militarizar tres localidades de Bogotá. Foto: Ejército.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 01 de 2026
05:54 p. m.
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Una de las problemáticas que más preocupa a los habitantes en Bogotá es la inseguridad. Diariamente, son frecuentes los casos de robo u otros delitos.

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El Observatorio de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá menciona que entre enero y agosto de 2026 se presentaron 75.863 hurtos a personas en la ciudad. Las cinco localidades más perjudicadas por este crimen fueron Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo.

¿Cuántos robos ocurren en Bogotá?

Con respecto a otros delitos de alto impacto, esto mostraron las cifras: 5.925 hurtos a comercios, 4.447 hurtos a residencias, 2.039 hurtos de automotores, 2.947 hurtos de motocicletas, 15.471 hechos de lesiones personales y 1.449 extorsiones.

El representante de la Cámara del Centro Democrático y presidente de la Comisión Primera, José Jaime Uscátegui, ha seguido de cerca la situación de inseguridad en Bogotá y le hizo una propuesta al presidente Abelardo de la Espriella.

Recordó, por un lado, que en los últimos días se presentaron tres atracos en diferentes cafeterías en la localidad de Usaquén y que una persona resultó herida tras recibir un disparo en medio de un robo en la calle 100.

¿Qué localidades proponen que sean militarizadas?

Uscátegui radicó ante el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) una solicitud para militarizar Bogotá. Propuso que se haga en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.

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“Disponga la militarización mediante el despliegue de las fuerzas militares en apoyo de la Policía Nacional en los sectores más afectados por estructuras criminales y hechos graves de violencia”, expuso el congresista.

El representante, además, recordó el asesinato del intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, funcionario de la SIJÍN que se encontraba efectuando una investigación en Ciudad Bolívar. También mencionó el uso de objetos explosivos, los cuales han alterado la tranquilidad en el barrio El Amparo, por ejemplo.

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