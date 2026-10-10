Bogotá incorpora nueva propuesta gastronómica de origen español

Macarons franceses, croissants de tradición europea y baklava, presente en distintas cocinas de Oriente Medio y el Mediterráneo, son ejemplos de preparaciones internacionales que también aparecen en la oferta de repostería que se encuentra en Bogotá.

A esta diversidad se suma ahora una propuesta nacida en Madrid, especializada en yogur griego helado, que abrió un nuevo establecimiento en el Centro Comercial Andino.

RELACIONADO Tocancipá celebrará el Festival de la Colombianidad con oferta gastronómica

La llegada incorpora otro concepto gastronómico internacional a la capital, con una preparación que toma como referencia la tradición griega y la adapta a un formato contemporáneo de postre.

Del yogur griego a una preparación helada

El concepto fue creado en Madrid en 2023. Su producto principal se elabora diariamente en cada establecimiento a partir de yogur griego artesanal y kéfir de leche de cabra.

La propuesta se complementa con sabores que cambian periódicamente y acompañamientos como compotas de fruta, granola, crumbles artesanales y baklava, una preparación que conecta la carta con otras tradiciones de la gastronomía mediterránea.

“La idea fue trasladar la experiencia del auténtico yogur griego a una categoría de postre contemporánea”, señala Natalia Morales, cofundadora del proyecto MYKA.

Una expansión que llega a Colombia

La apertura en Bogotá hace parte del crecimiento internacional del concepto, que en tres años ha alcanzado más de 50 establecimientos en 15 países de Europa, Norteamérica y América Latina.

Con su nueva ubicación en Andino, la propuesta amplía su presencia en Bogotá y se incorpora a una oferta gastronómica en la que confluyen productos y preparaciones inspirados en diferentes tradiciones culinarias.

¿Cuáles postres son tendencia en Bogotá?

La escena de la repostería en Bogotá se caracteriza por la búsqueda de sabores novedosos, combinaciones inesperadas y preparaciones que despiertan la curiosidad. Entre las propuestas que pueden llamar la atención de los amantes del dulce están los cheesecakes, los croissants rellenos, los brownies con centros suaves y los tiramisús. La mezcla de texturas, el cuidado en los detalles y las porciones pensadas para disfrutar en cualquier momento hacen de estos postres alternativas atractivas para diferentes públicos.

Junto a estas preparaciones, los dulces tradicionales también encuentran nuevas formas de conquistar el paladar. El merengón de frutas, las milhojas, las tortas de chocolate y los postres elaborados con café colombiano pueden reinventarse mediante ingredientes distintos, presentaciones modernas y contrastes entre lo cremoso y lo crujiente.

Esta combinación de innovación y tradición refleja una manera de disfrutar la repostería en la que experimentar con nuevos sabores resulta tan interesante como volver a los clásicos de siempre.