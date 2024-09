Video: comerciantes del sector en el que explotaron granadas en Bogotá han sido amenazados de muerte

En el sector María Paz, situado en la localidad de Kennedy, en Bogotá, explotaron dos granadas durante el 10 de septiembre y falleció una persona. Además, quedaron heridos dos patrulleros de la Policía y ocho civiles, entre los que se encuentra una mujer que perdió uno de sus ojos y presenta un pronóstico reservado.

La Policía Metropolitana de Bogotá y el alcalde Carlos Fernando Galán se hicieron presentes en el lugar de los hechos y afirmaron que, al parecer, las granadas fueron puestas como un mecanismo de retaliación por las capturas y las condenas que se han realizado en el último tiempo.

Además, en la mañana del 11 de septiembre, llegaron funcionarios del Gaula Militar a reforzar la seguridad en ese barrio de la capital de la República para evitar que se sigan presentando ataques similares.

Y es que Noticias RCN recorrió el sector y fue testigo de que las acciones delincuenciales han sido recurrentes y tienen atemorizados a los comerciantes.

El preocupante testimonio de los comerciantes acerca de las acciones delictivas en el sector María Paz, en Bogotá

“Los ladrones y los extorsionistas nos dicen que si uno no vende vicio en el negocio, nos pueden poner una bomba o cerrarnos”, indicó don Luis, uno de los comerciantes que ha sido víctima de amenazas desde hace varios años.

Además, este hombre se atrevió a hacer un recorrido por el sector de María Paz y explicó que múltiples negocios se encuentran cerrados porque los extorsionistas llegaban a diario a hostigar a los trabajadores y hacerlos pagar altas sumas de dinero para no atentar contra ellos.

De hecho, don Luis trató de contactar a uno de los dueños de un establecimiento que en este momento no está prestando su servicio, pero le respondió que “no sabían nada” y que no quería pronunciarse acerca de esa situación.

“Nadie quiere denunciar, todo el mundo tiene miedo y está escondido porque los amenazan de que los van a matar”, expresó don Luis tras ese hecho.

Y la radiografía no miente, pues las cámaras de Noticias RCN captaron que la mayoría de los establecimientos comerciales tienen en sus ventanas carteles de “se vende” o “se arrienda” porque no han podido trabajar con tranquilidad en ningún momento.

El temor es tanto que un restaurante que funcionó durante años en el sector de El Amparo, se encuentra vacío hace más de 12 meses porque las amenazas y extorsiones no les permitieron seguir atendiendo a sus clientes.

“A mí también me tocó cerrar porque definitivamente la gente acá me extorsiona y me dice que si no vendo droga, me toca pagar una vacuna. Pero, a mí realmente no me da para hacer esos pagos y aunque necesito trabajar, no me dejan porque quieren extorsionar a todo el mundo”, enfatizó otra comerciante del sector.

La solicitud que los comerciantes de Kennedy le hacen a la Alcaldía y a la Policía Metropolitana de Bogotá

Don Luis explicó que hace un largo tiempo han tratado de comunicarse con las autoridades para que activen mecanismos de seguridad, pero que no han sido escuchados y se sienten cada vez más protegidos.

Por lo tanto, su llamado es a que la Alcaldía y la Policía se reúna con ellos para que se analice la situación detalladamente y se encuentre una solución inmediata. “De lo contrario, nos van a acabar con todo el patrimonio que tenemos”, concluyó don Luis.