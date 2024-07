Terror para los comerciantes de El Restrepo, en Bogotá: están siendo extorsionados por videollamadas

En el barrio El Restrepo de Bogotá, los comerciantes están viviendo días llenos de temor por culpa de las bandas criminales. Y es que, en medio de sus jornadas laborales, han recibido llamadas o audios en los que les exigen grandes cantidades de dinero y les advierten que si no las pagan podrían perder la vida.

La realidad es tan compleja que algunos comerciantes no solo han tenido que cerrar sus negocios, sino que también cambiarse de casa para salvaguardar su integridad y la de su núcleo familiar.

En lo que va corrido del año, las extorsiones han sido una de las actividades delictivas más recurrentes en Bogotá. Las estadísticas indican que, hasta el momento, se han registrado más de 1.125 casos.

“Las extorsiones fueron por videollamadas. Me pedían dinero, llamaban a mi familia, sabían dónde vivía, en qué lugares me movía y cuáles eran las cosas que tenía o no”, afirmó uno de los comerciantes que ha sido víctima de extorsión.

Me enviaban videos de gente decapitada y me decían que eso era lo que me iba a pasar si no contribuía con la cuota semanal.