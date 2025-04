Impresionante transformación de infante de marina que perdió una pierna por mina antipersonal

Noticias RCN conoció la historia de un infante de marina, víctima de una mina antipersonal, que se sobrepuso a la adversidad y encontró en el deporte una manera para seguir aportando con orgullo a la institución y al país.

Y aunque en su momento fue difícil aceptar lo ocurrido, esta acción terrorista marcó un antes y un después para Andrés Camilo Velásquez.

Su transformación deja evidencia que el valor no solo se forja en el campo de batalla, sino también en el camino de la reconstrucción.

En medio de una operación militar cambió para siempre la vida de Andrés Camilo Velásquez cuando tenía solo 25 años.

En combate, un artefacto explosivo le arrebató una pierna, pero las ganas de seguir adelante fueron más fuertes. La historia de este hombre es ejemplo de fortaleza y resiliencia para muchos otros que viven con alguna condición de discapacidad.

Hace dos años, en una operación muy cerca de la frontera con Ecuador, una mina antipersonal cambió la vida del uniformado que se convirtió en deportista de las fuerzas militares:

Intenté tres veces levantarme y no pude. Me quité el botiquín para sacar las gasas y las vendas para hacerme curación, pero cuando me levanto la pierna ya estaba destruida.