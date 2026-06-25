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¿Cómo donar en Bogotá para las víctimas de la tragedia en Venezuela? Activan primer centro de acopio

La Fundación Juntos Se Puede habilitó un centro de acopio de alimentos, medicinas y ropa para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela.

¿Cómo donar en Bogotá para las víctimas de la tragedia en Venezuela? Activan primer centro de acopio
Foto: AFP / Fundación Juntos Se Puede

Yhonay Díaz

junio 25 de 2026
11:56 a. m.
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En medio de la tragedia que sacude a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que se registraron en el litoral central del país, dejando en ruinas importantes zonas de Caracas, La Guaira y Falcón, se comienzan a habilitar mecanismos de ayuda humanitaria.

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La Fundación Juntos Se Puede, ubicada en la calle 104 #54-31, en el barrio Pasadena, localidad de Suba, recibirá los donativos que serán enviados a Venezuela de manera consecutiva hasta el 1 de julio desde las 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Principalmente se requieren para los afectados alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, ropa y artículos de primera necesidad en la sede de una de las fundaciones para migrantes venezolanos más activas en el país.

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¿Qué se puede donar en Bogotá para las víctimas en Venezuela?

La Fundación Juntos Se Puede está habilitada para recibir artículos de primera necesidad:

  • Alimentación e hidratación: agua potable embotellada, pastillas potabilizadoras, conservas de atún y sardinas, granos enlatados, galletas, barras energéticas, leche en polvo o UHT, alimentos para bebés y comida para mascotas.
  • Higiene personal: jabón, papel higiénico, cepillos y crema dental, toallas sanitarias, pañales para bebé y adulto, toallas húmedas, alcohol, gel antibacterial y bolsas de basura resistentes.
  • Atención médica: botiquines de primeros auxilios, gasas, vendas, antisépticos, analgésicos, suero de rehidratación oral, guantes desechables y, en la medida de lo posible, medicamentos para enfermedades crónicas.
  • Abrigo y refugio: cobijas, colchonetas, sacos de dormir, carpas, lonas plásticas y cuerdas.
  • Iluminación y comunicación: linternas, pilas, power banks, cargadores solares y radios de baterías.
  • Ropa: ropa interior y medias nuevas, camisetas y pantalones en buen estado, zapatos cerrados e impermeables.
  • Limpieza: cloro, detergente, escobas, baldes y guantes de limpieza.
  • Artículos para niños: pañales, biberones, mantas y juguetes pequeños o libros para contribuir al bienestar emocional de los menores afectados.
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¿Cómo obtener información de desaparecidos en Venezuela?

La Cruz Roja activó canales inmediatos para localizar a familiares desaparecidos en Venezuela:

  • En Bogotá, a través de la línea de WhatsApp: 3245309495
  • A nivel nacional, a través de la línea de WhatsApp: 3212139525
  • Línea gratuita: 132

Asimismo, se habilitó la página web ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ para el reporte y seguimiento de personas desaparecidas. Hasta el momento, registra 38.718 desaparecidos, de los cuales 36.100 no han tenido ningún tipo de contacto y localizados 2.618.

Para acceder a la página si requiere reportar o buscar a algún familiar o persona cercana, hacer clic aquí.

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