¿Cómo donar en Bogotá para las víctimas de la tragedia en Venezuela? Activan primer centro de acopio

En medio de la tragedia que sacude a Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 que se registraron en el litoral central del país, dejando en ruinas importantes zonas de Caracas, La Guaira y Falcón, se comienzan a habilitar mecanismos de ayuda humanitaria.

La Fundación Juntos Se Puede, ubicada en la calle 104 #54-31, en el barrio Pasadena, localidad de Suba, recibirá los donativos que serán enviados a Venezuela de manera consecutiva hasta el 1 de julio desde las 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Principalmente se requieren para los afectados alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, ropa y artículos de primera necesidad en la sede de una de las fundaciones para migrantes venezolanos más activas en el país.

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¿Qué se puede donar en Bogotá para las víctimas en Venezuela?

La Fundación Juntos Se Puede está habilitada para recibir artículos de primera necesidad:

Alimentación e hidratación: agua potable embotellada, pastillas potabilizadoras, conservas de atún y sardinas, granos enlatados, galletas, barras energéticas, leche en polvo o UHT, alimentos para bebés y comida para mascotas.

agua potable embotellada, pastillas potabilizadoras, conservas de atún y sardinas, granos enlatados, galletas, barras energéticas, leche en polvo o UHT, alimentos para bebés y comida para mascotas. Higiene personal: jabón, papel higiénico, cepillos y crema dental, toallas sanitarias, pañales para bebé y adulto, toallas húmedas, alcohol, gel antibacterial y bolsas de basura resistentes.

jabón, papel higiénico, cepillos y crema dental, toallas sanitarias, pañales para bebé y adulto, toallas húmedas, alcohol, gel antibacterial y bolsas de basura resistentes. Atención médica: botiquines de primeros auxilios, gasas, vendas, antisépticos, analgésicos, suero de rehidratación oral, guantes desechables y, en la medida de lo posible, medicamentos para enfermedades crónicas.

botiquines de primeros auxilios, gasas, vendas, antisépticos, analgésicos, suero de rehidratación oral, guantes desechables y, en la medida de lo posible, medicamentos para enfermedades crónicas. Abrigo y refugio: cobijas, colchonetas, sacos de dormir, carpas, lonas plásticas y cuerdas.

cobijas, colchonetas, sacos de dormir, carpas, lonas plásticas y cuerdas. Iluminación y comunicación: linternas, pilas, power banks, cargadores solares y radios de baterías.

linternas, pilas, power banks, cargadores solares y radios de baterías. Ropa: ropa interior y medias nuevas, camisetas y pantalones en buen estado, zapatos cerrados e impermeables.

ropa interior y medias nuevas, camisetas y pantalones en buen estado, zapatos cerrados e impermeables. Limpieza: cloro, detergente, escobas, baldes y guantes de limpieza.

cloro, detergente, escobas, baldes y guantes de limpieza. Artículos para niños: pañales, biberones, mantas y juguetes pequeños o libros para contribuir al bienestar emocional de los menores afectados.

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¿Cómo obtener información de desaparecidos en Venezuela?

La Cruz Roja activó canales inmediatos para localizar a familiares desaparecidos en Venezuela:

En Bogotá, a través de la línea de WhatsApp: 3245309495

A nivel nacional, a través de la línea de WhatsApp: 3212139525

Línea gratuita: 132

Asimismo, se habilitó la página web ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ para el reporte y seguimiento de personas desaparecidas. Hasta el momento, registra 38.718 desaparecidos, de los cuales 36.100 no han tenido ningún tipo de contacto y localizados 2.618.

Para acceder a la página si requiere reportar o buscar a algún familiar o persona cercana, hacer clic aquí.