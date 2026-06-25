Balance de muertos en Venezuela tras los dos poderosos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5

Venezuela enfrenta una de las tragedias más devastadoras de su historia reciente tras el doble terremoto que deja hasta el momento164 personas fallecidas, 709 heridos y ha dejado más de 9.600 personas desaparecidas.

Los eventos sísmicos simultáneos que se registraron al final de la tarde de este 24 de junio provocaron el colapso de edificios residenciales y comerciales en puntos específicos.

En Caracas y La Guaira varios edificios se desplomaron. Equipos de socorro buscan sobrevivientes bajo los escombros.

Balance de muertos y heridos en la tragedia por terremotos en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia nacional y llamó a la comunidad internacional a prestar ayuda. Asimismo, confirmó el balance que dejan los poderosos terremotos de magnitud 7.1 y 7.5, además de 30 réplicas:

Fallecidos: 164

Heridos: 971

Desaparecidos: 9.600

Estamos enfrentando una de las tragedias sísmicas más graves que ha vivido el país en las últimas décadas.

Los organismos de socorro, junto con bomberos y equipos de rescate, están llevando a cabo intensas labores para hallar sobrevivientes entre los escombros, concentrándose principalmente en La Guaira y Caracas, donde varios edificios se desplomaron.

Ayuda internacional para atender tragedia en Venezuela

La emergencia en Venezuela ha recibido una respuesta global de solidaridad. Países como México, Estados Unidos, China, El Salvador, Suiza, Ecuador, India, Panamá, Chile, y otras naciones han manifestado su voluntad de enviar ayuda humanitaria.

En las redes sociales, personalidades influyentes de la música y el arte también han difundido mensajes de apoyo y el uso de sus redes sociales como canal de ayuda para tratar de conocer información sobre los desaparecidos.

Socorristas tratan de hallar sobrevivientes y atender a los heridos, por lo que se activó toda la red de hospitales públicos y privados, especialmente en las zonas más afectadas.