Cruz Roja Colombiana habilita líneas de atención tras terremotos en Venezuela

La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá anunció la habilitación de canales de atención para las personas que se encuentran en Bogotá y Cundinamarca y necesitan apoyo para restablecer el contacto con sus familiares en Venezuela, luego de los terremotos de magnitudes 7.1 y 7.5 registrados en la tarde de este miércoles en el vecino país.

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El organismo de socorro indicó que su equipo acompañará la gestión de comunicación en medio de la emergencia, con el propósito de brindar alivio a quienes aún no tienen noticias de sus seres queridos.

Canales de atención disponibles tras terremotos en Venezuela

Las personas interesadas pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

WhatsApp: 324 530 9495

Línea nacional: 132

Correo electrónico: rcf@cruzrojabogota.org.co

Apoyo en medio de la incertidumbre

“En momentos de incertidumbre, saber de quienes amamos también es una forma de alivio”, señaló la Cruz Roja, al destacar que la labor de restablecimiento de contacto es fundamental tras la emergencia que dejó incomunicadas a varias zonas de Venezuela.

La entidad reiteró su compromiso de acompañar a las familias colombianas que buscan información sobre sus allegados en el país vecino.