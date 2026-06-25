Artistas hacen un llamado en redes para enviar ayudas a Venezuela tras el terremoto

Hay gran consternación por la magnitud y la contundencia del reciente terremoto que sacudió a Venezuela y que ya ha causado más de 150 muertes y aproximadamente 9.600 desaparecidos en todo el territorio nacional.

Ante la grave situación, varios artistas han tomado sus redes sociales para hacer un llamado de solidaridad con el país vecino que hoy enfrenta uno de los fenómenos naturales más contundentes de sus últimos 60 años.

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Artistas se pronuncian por el terremoto en Venezuela

El mundo tiene los ojos puestos sobre Venezuela tras la magnitud de los terremotos que impactaron contundentemente varias ciudades. Uno de los artistas que ya se han pronunciado al respecto fue el antioqueño J Balvin, quien envió un mensaje de solidaridad con las personas que se han visto afectadas por el suceso.

“Mi corazón está con todas las personas afectadas por esta dolorosa tragedia. Quienes aún están desaparecidos puedan ser encontrados con vida, que los heridos se recuperen pronto y que el país encuentre fortaleza y esperanza en los días que vienen”.

A su llamado también se sumó Maluma, quien expresó: “Hoy mi corazón está con cada familia de Venezuela que está viviendo momentos de angustia e incertidumbre”. Así mismo, Greeicy Rendón, Reykon, Nicky Jam, entre otros artistas también enviaron mensajes de apoyo a las víctimas del terremoto.

Por su parte, la creadora de contenido Lele Pons y el cantante Danny Ocean unieron sus perfiles para crear un post colaborativo con el objetivo de recopilar información sobre las personas que están dispuestas a colaborar para sumarse a las labores de rescate necesarias.

“Lugares que necesiten asistencia inmediata, peguen un grito en los comentarios. Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios”, aseguró la famosa en sus redes.

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Suiza enviará socorristas a Venezuela

Varios países se han pronunciado en torno al desastre natural en Venezuela para aportar las ayudas necesarias y socorrer a las personas afectadas.

Suiza se ha sumado a este llamado, al igual que países como Colombia y Estados Unidos, pues serán enviados 80 socorristas, 18 toneladas de equipamiento de rescate y 8 caninos de búsqueda.