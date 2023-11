Así es como criminales estafan a través de mensajes en los que ofrecen en empleo

Las estafas a través de mensajería instantánea, ofreciendo empleo o grandes sumas de dinero a cambio de algún trabajo, están a la orden del día, lo más grave es que son muchas las personas que caen en este tipo de engaños.

Las autoridades en Medellín denuncian el aumento de estos casos en un 50%, donde incluso hay empresas reclutadoras que están siendo víctimas de los delincuentes.

Este tipo de mensajes se están volviendo más comunes día a día:

Hola, mi nombre es Edenia Ortego y soy reclutadora para el minorista en línea Mercado Libre. ¿Quieres saber sobre trabajos a tiempo parcial?.

Lo más delicado es que los delincuentes se aprovechan de la necesidad de conseguir empleo para estafar.

Testimonio de una víctima de estafa por mensajes

"Cuando me llegaron esta serie de mensajes, lo primero que hice fue no responderlos, porque me generan mucha desconfianza por los montos tan elevados que ellos ofrecen pagar en un día, me parece muy fácil ese tipo de dinero para obtenerlo en un día", dijo Jaime Rendón - víctima de esta modalidad de estafa.

Los mensajes estarían llegando desde una empresa que funciona como bolsa de empleo, pero ellos también son víctimas.

"Las vacantes las tenemos publicadas en la aplicación propia que se encuentra en todos los sistemas operativos y en ningún caso pedimos dinero para ningún proceso de reclutamiento. Si les llega un mensaje de un número que no es colombiano, es una alerta", dijo Rendón.

¿Cómo evitar ser estafado por mensajes?

De acuerdo con Andrés Felipe Moreno, subcomandante del Gaula, es importante tener claro que este tipo de ofrecimientos tan atractivos en casi todos los casos están relacionados con estafas:

"Evite realizar pagos en páginas o medios que usted desconozca o que sean fraudulentos, recuerde que a través de llamadas también están contactando a las personas y a través de artificios tratan de convencer a la persona por medio de esta modalidad para que realice pagos en medios digitales que desconoce".

Según la Policía en el Valle de Aburrá, las denuncias por estafas en esta modalidad aumentaron este año en un 50% y casi el 10% de las personas responden a estas ofertas y son engañadas.