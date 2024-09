¿Cómo funcionarán las sanciones en Cali por desperdicio de agua?

La situación por la escasez de lluvias en Cali, capital de Valle del Cauca, está causando estragos en la ciudad, pues la temporada seca ha generado un bajo nivel en el río Meléndez, que surte de agua algunos sectores.

Por ejemplo, en la comuna 18 de la ciudad el bajo nivel del mencionado río ha generado cortes en el suministro de agua.

En total son 18 barrios que durante la semana pasada se enfrentaron a los cortes de agua, ahora, que el servicio está volviendo a ser establecido se están generando daños en la tubería por lo que hay nuevas restricciones en el sector.

“En este momento se ha restablecido el servicio, pero hemos tenido complicaciones, porque la presión que con la que ha regresaba el agua ha hecho que se dañen algunas tuberías en algunos sectores”, aseguró Alejandro Pazos, edil de la comuna 18 de la ciudad.

Mauricio Miralles, director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali (Dagma) habló sobre la situación.

¿Quiénes y qué actividades van a ser sancionadas por el desperdicio de agua en Cali?

Todas las actividades ilegales que tienen que ver con, sobre todo, vertimientos a nuestros cuerpos hídricos.

Personas que estén haciendo lavandería que no tenga registros o que no tenga permisos, el lavado de carros que no tenga autorizaciones, ellos van a estar especialmente sancionados por parte del Dagma, la Policía Ambiental y otras instituciones.

Vamos a estar con grandes cantidades de operativos en toda la ciudad que van a reforzar esta medida para que podamos preservar y conservar el recurso hídrico de la ciudad.

¿Ciudadanos que estén viendo algún desperdicio de agua pueden enviar fotos o vídeos para que ustedes hagan la sanción o corroboren la información?

Básicamente en el grupo de atención ambiental de Reacción Inmediata que creamos en el Dagma con unos teléfonos que permiten que las personas denuncien a través de ese teléfono y podamos avanzar para enviar a nuestros equipos de trabajo y a la Policía Ambiental, para así lograr el tema sancionatorio que se requiere y preservar esta agua que en este momento es bastante escasa.