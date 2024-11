Gobierno suspendió cobro en peaje Papiros: estos son los horarios en los que aplicará la medida

Por decisión del Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Infraestructura, se suspenderá el cobro de las tarifas en el peaje Papiros, como resultado de los diferentes espacios de diálogo y acuerdos parciales con la comunidad del Atlántico.

La medida se adoptó en medio de las mesas de trabajo con la Gobernación del departamento y en cocesionario, con el fin de “explorar la posibilidad de entregar la Unidad Funcional 4 (UF4), junto con todas sus responsabilidades contractuales, a la Gobernación del Atlántico”, señaló en un comunicado el Ministerio de Transporte.

Esta suspensión del cobro llega luego de varios meses de protesta e inconformidad por parte de los habitantes de Puerto Colombia, Atlántico.

¿Cómo funcionará la medida?

De acuerdo con la disposición del Mintransporte, la suspensión del cobro se llevará a cabo de lunes a viernes, entre las 6:30 y 8 de la mañana; y más tarde, entre las 2 y 4 de la tarde, para las tarifas I y II.

De igual forma, la medida regirá los fines de semana y festivos de 4:00 a 6:00 p. m., con el objetivo de reducir la congestión en movilidad que se registra a la altura de la caseta.

Según el Ministerio, se necesitan seis meses adicionales para concluir el análisis de los aspectos que se necesitan para garantizar el flujo de vehículos por este sector.

Durante este tiempo se mantendrá el cobro para las categorías III a VIII, conforme avancen las evaluaciones financieras.

La polémica del peaje Papiros

La polémica por el cobro del peaje Papiros se remonta a meses. Los habitantes de Puerto Colombia y municipios aledaños son quizás los más afectados por este cobro que se puso en marcha el pasado 2 de septiembre.

Aunque la tarifa plena del paso es de $3.100, se determinó un cobro diferencial de $1.500 para quienes hacen uso diario de la vía al mar. No obstante, la decisión no gusto, pues los habitantes de la zona aseguraron no haber sido tenidos en cuenta en las mesas de diálogo con el Gobierno y el concesionario.

Antes del inicio del cobro, la Procuraduría interpuso un acción popular para solicitar la suspensión del cobro, con el fin de encontrar soluciones conciliadoras.