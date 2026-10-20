Importante universidad de Bogotá se pronunció sobre el retiro de obras en el Museo Nacional: comunicado oficial

Tras la polémica que se ha generado en las últimas horas a raíz del retiro de más de 30 obras entregadas por diferentes organizaciones a una exposición del Museo Nacional, una importante universidad de Bogotá se ha pronunciado manifestando su rechazo ante la situación.

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Además, el Consejo Internacional de Museos de Colombia y los museos de arte moderno de Colombia también protestaron ante el desmonte de las piezas históricas.

Universidad Jorge Tadeo Lozano manifestó su rechazo ante el retiro de piezas históricas

A través de un comunicado oficial, la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha manifestado por el retiro de las piezas históricas y señaló su rechazo ante dicha decisión: "La libertad de expresión en una democracia comprende las manifestaciones artísticas y culturales y la interpretación pluralista de la historia a partir de hechos ciertos", afirman en el escrito.

Además, recordaron que desde la fundación de la universidad en 1954, uno de los propósitos de la institución ha sido "contribuir a la formación de generaciones nuevas desprovistas de sectarismo, fanatismo y odio".

La universidad invita a realizar una evaluación curatorial institucional en caso de que el gobierno nacional considere que la exposición artística exalta la violencia y el crimen.

Algunos de los comentarios que la publicación del comunicado tiene en la red social Instagram son de apoyo a la posición de la universidad y en su mayoría son respuestas de los estudiantes de la universidad; sin embargo, otros pocos comentarios que rechazan las palabras de la universidad han generado un debate en la publicación donde diferentes miembros de la universidad defienden sus argumentos acerca de la polémica decisión.

Admitieron tutela contra el desmonte de piezas históricas

El juzgado 24 de familia de Bogotá admitió una tutela presentada luego del retiro de las piezas históricas presentada por representantes del Pacto Histórico y, dentro de las medidas, obligan al museo a conservar la totalidad de las piezas retiradas de las exposiciones, además de abstenerse de destruirlas o trasladarlas fuera de las instalaciones.