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Defensoría pide explicaciones a Mincultura por retiro de piezas del Museo Nacional y solicita su posible regreso

En la comunicación enviada al Ministerio, la Defensoría también pidió esclarecer si hubo modificaciones en el espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz.

Defensora Iris Marín.
Defensora Iris Marín. Foto: Defensoría.

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
02:53 p. m.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó formalmente a la ministra de Cultura, Paola Andrea Holguín, información detallada sobre las piezas que fueron retiradas de las exposiciones del Museo Nacional, así como los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos que respaldaron esas decisiones.

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Según informó la Defensoría del Pueblo, también requirió conocer las condiciones actuales de conservación de las obras retiradas y si existe la posibilidad de que estas sean reincorporadas a las muestras abiertas al público.

La entidad señaló que busca obtener claridad sobre las medidas adoptadas dentro de uno de los principales espacios culturales y de memoria del país.

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Solicitan detalles sobre espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz

En la comunicación enviada al Ministerio, la Defensoría también pidió esclarecer si hubo modificaciones en el espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz dentro del Museo Nacional. En particular, solicitó información sobre los motivos que sustentaron esa decisión y si los familiares del homenajeado fueron informados o consultados previamente.

La entidad recordó que dicha solicitud tiene en cuenta los acuerdos que dieron origen a la creación de este espacio de memoria, por lo que busca establecer si se respetaron los compromisos adquiridos en ese proceso.

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Seguimiento a posibles afectaciones de derechos culturales

La Defensoría anunció que hará seguimiento a las respuestas que entregue el Ministerio y evaluará las actuaciones que sean necesarias para garantizar la protección de derechos fundamentales relacionados con la cultura y la memoria histórica.

En el pronunciamiento, la entidad advirtió que la preservación de la memoria histórica y el acceso a la cultura demandan el reconocimiento de las distintas voces que hacen parte de la construcción de la historia nacional.

En ese sentido, enfatizó que “ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida” por razones políticas o ideológicas y reafirmó su compromiso de velar por la protección de la “libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica”.

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