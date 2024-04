Concejal ‘Fuchi’ amenazó con bloquear Bogotá por incumplimientos de la Policía

El concejal Julián 'Fuchi' Forero sigue dando de qué hablar. Hace algunas semanas, fue criticado por haber ingresado una motocicleta al interior del Concejo de Bogotá, acompañado del también concejal Angelo Schiavenato.

‘Fuchi’ volvió a estar en el ojo del huracán, luego que advirtiera que los motociclistas podrían bloquear la ciudad si las autoridades no cumplen con lo acordado.

El concejal señaló que la Policía no le ha cumplido al gremio, lo cual ha ocasionado enfrentamientos entre ambos.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, llevada a cabo el 19 de abril, en el Concejo se debatió sobre la movilidad en la capital, concretamente sobre las infracciones y comparendos.

En el debate estuvo presente la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Luego que el concejal Marco Acosta presentara un informe sobre la efectividad de las cámaras de seguridad, ‘Fuchi’ tomó la palabra y dijo que hubo un diálogo entre las autoridades junto con los motociclistas, taxistas y trabajadores de aplicaciones móviles, en el cual se llegaron a ciertos acuerdos.

Sin embargo, aseguró que no se están cumpliendo por parte de las autoridades, por el hecho que hay tres motociclistas heridos en Engativá tras un enfrentamiento con la Policía en el occidente de la capital.

Su intervención fue subiendo de tono y sus palabras fueron dirigidas exclusivamente a la secretaria Díaz.

Si ustedes a nosotros los motociclistas y conductores no nos piensan cumplir los acuerdos que tenemos, no me invite a reuniones, no me mamen gallo en esas reuniones, y si hoy, los motociclistas tenemos que bloquear Bogotá, bloqueamos Bogotá.