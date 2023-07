ELN liberó a la sargento secuestrada junto a sus dos hijos

El presidente Gustavo Petro confirmó la noticia de la liberación a través de su cuenta de Twitter. La sargento Ghislaine Karina Ramírez viajaba junto con sus dos hijos menores de edad y su perro el pasado 3 de julio. Salió desde Melgar, Tolima, a Arauca, donde fue solicitada por un traslado del Ejército Nacional. El vehículo del trasteo iba delante de ella en la ruta, pero lamentablemente ellos no llegaron al destino porque fueron secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional. Esto ocurrió a pocas horas de que el cese al fuego bilateral pactado con el Gobierno fuera ordenado por ambas partes.

Liberada la sargento Karina Ramirez y sus hijos por el ELN pic.twitter.com/6y1kFNkTq0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 7, 2023

Un miembro de la estructura criminal confirmó la liberación. "Fue detenida la sargento del Ejército, esposa del mayor Edwin Camilo Soto, junto a sus dos hijos. Luego de verificar sus identidades, hacemos entrega de estas personas a una comisión humanitaria del departamento. Aprovechamos para anunciar que en el ataque realizado el 27 de junio del presente año en la vereda Manantiales, en el municipio de Arauca, cuatro de nuestros compañeros fueron detenidos vivos y luego masacrados a sangre fría por el Ejército. Rectificamos nuestra voluntad de paz y asumimos la orden de cese al fuego pactado", dijo el hombre de esta guerrilla.

La mujer y su familia son trasladados hacia la Defensoría del Pueblo. Una misión humanitaria de esta entidad y la Iglesia Católica permitieron el regreso a la libertad de estas personas.

Desde que se conoció que la sargento había sido secuestrada por el ELN las críticas a los diálogos no tardaron en aparecer. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, dijo que no podía hablarse de paz y simultáneamente detener a una mujer y sus dos hijos solo por qué se tratara de una integrante de la Fuerza Pública. El jefe de la cartera pidió la liberación inmediata, sin embargo, una polémica se desató porque tiempo después atribuyó cierta responsabilidad a la mujer por su secuestro.

Ramírez se comunicó con su padre luego de la liberación y él pidió que agradeciera. El hombre también conversó con una de las pequeñas.

El último audio que se conoce de la sargento Ramírez

En la última conversación que tuvo la uniformada con su padre, antes de ser secuestrada, ella le asegura que todo está bien. "Hola pá. Papi qué pena, pero estaba sin señal. Hasta ahorita logré coger señal. Hicimos una parada, la verdad no sé dónde paré, pues para poder descansar. Ya pasé Yopal, entonces voy en camino pá, pues por el momento bien. No ha habido ningún problema”, dijo.

El padre de esta mujer conversó con Noticias RCN y expresó la angustia que sentía en su momento por su hija. "Si la tienen secuestrada, lo único que pido es que respeten la vida de ella y de los niños. Es duro y en este momento yo me siento impotente. He recurrido a amigos y a los medios de comunicación, necesitamos ayuda. Localizarlos para ver si la tienen retenida y yo me canjeo por ellos. Yo voy y me presento, yo ya he vivido mi vida, tengo más de 60 años. Que los dejen libres, que no les hagan daño y que les respeten la vida. Si necesitan algo de mí, pues aquí estoy".