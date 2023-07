"Tenía mucho miedo, la carretera era muy peligrosa": padre de la sargento secuestrada en Arauca

En la madrugada de este miércoles 5 de julio, el Ejército Nacional emitió un lamentable y preocupante comunicado en el que informó el potencial secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad (seis y ocho años) por el ELN. Uno de ellos padece de autismo.

Ramírez y sus hijos habrían sido abordados el pasado lunes, en el municipio de Fortul, Arauca, donde transitaban en horas de la noche. La sargento había sido traslada a dicho departamento, luego de prestar servicio en la Guardia Presidencial.

Noticias RCN contactó a Gerardo Ramírez Zúñiga, el padre de la sargento, quien reveló detalles de las horas previas a su desaparición y llegó a ofrecerse como 'canje' para la liberación de sus familiares.

¿Cómo es su relación con u hija, por qué se inscribió en el Ejército?

“Soy papá de seis hijos, tres hombres y tres mujeres. Mis hijos son mi querer, mi corazón. A todos. Ghislaine Karina llegó al Ejército Nacional porque cuando ella terminó su bachillerato en el Conservatorio del Tolima, (ella es música) vio una oportunidad en una convocatoria del Ejército de músicos. Se presentó, pasó y diligenció todo sola. Cuando me di cuenta ella ya se iba a hacer su carrera militar, desde ahí entró y estuvo en Tolemaida, luego en la banda de la Guardia Presidencial”.

¿Qué hacía en la Guardia Presidencial?

“Ella trabajaba en oficina, la tuvieron en varias secciones; hasta última hora cuando le dieron el traslado para Arauca”.

¿Por qué la trasladaron a Arauca?

“Eso me pregunto yo. Aquí en Tolemaida creo que conocían las condiciones del niño menor, porque él es autista, está en tratamiento especial. Nosotros nos desplazamos a Ibagué, Girardot, Bogotá par que el niño tuviera sus tratamientos. Inclusive, yo le pregunté a mi hija el día antes de que se iba a ir ‘¿por qué no pide la baja y se retira? Usted por allá tan lejos, no conoce, yo tampoco. Quédese aquí en Melgar o se va conmigo para Ibagué para que esté pendiente de los niños, ya cumplió el tiempo’. Ella me dijo ‘no papá, voy a tratar e ir a cumplir la orden, voy a estar hasta diciembre y ahí si me dedico a los niños’”.

¿El niño necesita medicamentos?

“No vi que ella le estuviera dando medicamentos. Él sí tenía que ir constantemente a terapias. Su condición es diferente a la nuestra. Él no conoce el peligro, él va cogiendo las cosas sin pensar qué puede suceder”.

¿Qué fue lo último que usted habló con su hija?

“Fue un mensaje que ella me mandó el lunes festivo, como a las 8:00 p.m. Me dijo que le entregara el apartamento donde ella vivió. Que lo arreglara, que se lo pintara y que lo entregara. Antes, a las 2 de la tarde me comuniqué con ella y me dijo que estaba en Yopal, que estaba bien, pero que la carretera era muy peligrosa, muy sola. Tenía mucho miedo porque se había encontrado solo motos y que una moto la había cerrado. Desde ahí perdí contacto completamente con ella”.

¿Qué le ha dicho el Ejército?

“El Ejército nos mandó superiores de ella. Ellos dicen que nos toca tener paciencia. En ese lugar opera mucho el ELN. Anoche me llamaron y me dieron a entender que posiblemente la tenían ellos. Esta mañana vi un comunicado que sacó el Ejército donde ellos dicen que la tiene secuestrada el ELN. No sé, preocupante”.

¿Qué opina de que el Gobierno esté haciendo un tratado de paz con el ELN y mire lo que pasa con su hija?

“Tremendo, porque las consecuencias y las causas las pagamos los que menos tenemos que ver con esto. Nosotros somos personas luchadoras, trabajadoras, nos gusta servirle a la comunidad. Soy presidente de una junta comunal en Ibagué, yo colaboro en lo que pueda, igualmente aquí en Melgar, que la considero como mi tierra de crecimiento. Es triste y lamentable que nosotros tengamos que pagar por esto. Si la tienen secuestrada lo único que respeten la vida de ella y de los niños. Es duro y en este momento yo me siento impotente. He recurrido a amigos y a los medios de comunicación, necesitamos ayuda. Localizarlos para ver si la tienen retenida y yo me canjeo por ellos. Yo voy y me presento, yo ya he vivido mi vida, tengo más de 60 años. Que los dejen libres, que no les hagan daño y que les respeten la vida. Si necesitan algo de mí, pues aquí estoy".