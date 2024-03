¿Qué podría implicar el que Colombia haya expulsado a los diplomáticos argentinos?

Las tensiones entre Colombia y Argentina han subido de tono después de que, a través de un comunicado de la Cancillería, el gobierno del presidente Petro ordenara expulsar a todos los diplomáticos argentinos.

“La Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el sr. Javier Milei, Pdte. de Argentina, en entrevista al canal CNN en las que se expresa de forma denigrante en contra del Primer Mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro […] En este contexto, el Gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de su cuenta de X.

Esta decisión del gobierno colombiano llega después de que se conociera el extracto de una entrevista de CNN en la que Javier Mileri, el presidente de Argentina, tildara a Petro de “asesino terrorista”.

“La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla-cárcel de Cuba. Después hay otros casos que van camino a, como el caso de Colombia con el señor Petro… bueno no se podría esperar mucho de alguien que era un asesino terrorista, comunista”, dice Milei durante la entrevista que aún no se ha publicado.

¿Qué implica el que Colombia haya expulsado a los diplomáticos argentinos?

Para Camilo González, profesor de Relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, esta decisión del gobierno Petro es otro de los episodios de las discrepancias entre ambos mandatarios, pero amplificada por la “diplomacia de micrófono” en la que los ejecutivos se saltan las líneas diplomáticas y usan las redes sociales que son más informales, pero tienen mayor alcance.

Asimismo, González opina que la decisión comunicada por la Cancillería se saltó un paso: “La decisión del presidente colombiano Gustavo va in crescendo, es decir, lo que debió hacer primero era llamar a consultas al embajador y si la serie de ataques verbales proseguía, pues obviamente la idea de la expulsión del embajador debería ser procedente”.

El profesor destaca que, si bien se ordenó la expulsión de los diplomáticos argentinos, esto no significaba -aún- la ruptura de las relaciones bilaterales. “Esto quiere decir que estamos a un paso de las rupturas de las relaciones diplomáticas entre ambos países porque siguen funcionando los consulados lo que sí se afecta, esencialmente, son los intereses de cada país en cada en cada uno de estos estados”.

Además, para el experto se ha visto una sensibilidad mayor de los presidentes a los mensajes en redes sociales lo que, para el académico, significa que se deben revisar los canales de comunicación de los representantes estatales “para que efectivamente los gobiernos no hagan de un pequeño problema comunicacional un conflicto diplomático de largo alcance”.

Para González, estas tensiones entre ambos países podrían solucionarse de dos maneras: o con una reunión cara a cara entre los dos presidentes o “que la región, en una cumbre, los reconcilie como ha sucedido con varios mandatarios latinoamericanos en décadas pasadas”.

¿Cómo quedan las relaciones entre Argentina y Colombia tras la expulsión de los diplomáticos del gobierno Milei?

González no descarta que “como también manda la Convención de Viena, el país afectado también puede responder de manera recíproca, es decir lo que se esperaría también es que el Gobierno argentino nos enviará a nuestro embajador de nuevo a casa”.

Y, lo más preocupante desde las perspectiva de González, es que esto podría reducir la participación de los intereses de Colombia en Argentina, lo que abre la posibilidad a “ más restricciones en términos de buscar nuevas oportunidades educativas, económicas e incluso culturales en el país austral”.

Lo que dijeron en Colombia de los comentarios de Javier Milei sobre el presidente Gustavo Petro

“Es claro que cada que le pregunten a Javier Milei por Gustavo Petro responderá con insultos. En las dos oportunidades anteriores el presidente colombiano ha preferido restarle importancia a esas ofensas. Las palabras de Milei hablan más de él que de Petro. Hoy el Gobierno colombiano está explorando todas las medidas. Pronto se anunciarán decisiones”, dijo Camilo Romero el embajador en Argentina a través de su cuenta de X.

A esta voz de protesta se unieron las de varios senadores, incluyendo a algunos de la oposición como David Luna de Cambio Radical.

“Se equivoca Petro al no rechazar la dictadura de Maduro, como Milei en insultar a Petro. Las relaciones diplomáticas no son un “trompo de quitar y poner”, es un tarea para administrar como jefes de Estado no como polítiqueritos buscando aplausos o likes. Es una lástima la falta de madurez para gobernar”, dijo en su X.

En la misma línea opinó el senador Humberto de la Calle: “Las discrepancias entre presidentes son inevitables. Y quizás necesarias. Pero la deriva hacia los insultos es inadmisible. Y como colombiano, no puedo aceptar el tratamiento infame de Milei a Gustavo Petro. El presidente simboliza nuestra soberanía. No meta la mano Milei. Es cosa nuestra”.