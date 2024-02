Cancillería de Colombia rechazó declaraciones de Javier Milei contra el presidente Petro

En las recientes horas, el presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a referirse a su homólogo en Colombia, Gustavo Petro. Esto, teniendo en cuenta que días atrás, Milei había asegurado que el mandatario colombiano era un “comunista asesino”.

Como respuesta a estas fuertes declaraciones, el jefe de Estado colombiano indicó que Javier Milei no tiene claro lo que significa el comunismo. Ahora, a su salida de la Conferencia de Conservadores CPAC, Milei conversó con Noticias RCN y aclaró que no es que no sepa lo que es el comunismo, sino que Petro “está hundiendo a los colombianos” y agregó en su intervención, que “es una plaga” para el país.

Colombia rechazó fuertes declaraciones de Javier Milei sobre Gustavo Petro

El fuerte mensaje de Milei causó todo tipo de reacciones en el territorio colombiano e incluso, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, rechazaron sus declaraciones.

A través de un comunicado, la cartera expresó que presentaba “su contundente y enérgico rechazo a las declaraciones del Presidente de la República Argentina, señor Javier Milei al referirse al Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en el marco de una entrevista con el medio NTN24 al finalizar su discurso en una Conferencia Política de fuerzas de derecha en Washington, DC, el 24 de febrero (…) Colombia rechaza estas irrespetuosas declaraciones, que se presentan de manera reiterativa, las cuales deterioran los lazos históricos de amistad entre las dos naciones y representan una ofensa para la dignidad del Presidente de la República de Colombia elegido democráticamente por el pueblo”.

Luis Gilberto Murillo sobre declaraciones de Javier Milei

Adicional a esto, Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, también se pronunció a través de su cuenta oficial de X y aseguró que los constantes mensajes atacantes de Milei, “impactan la relación y los lazos de hermandad que históricamente han sostenido ambos países”.

El Gobierno de Colombia rechaza contundente y enérgicamente las irrespetuosas declaraciones del Presidente de la República Argentina, Javier Milei, contra el Presidente de Colombia @petrogustavo, lo cual impacta la relación y los lazos de hermandad que históricamente han… https://t.co/OJT6YL2lf3 — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) February 25, 2024

