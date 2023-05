Consejo de Estado le responde a Petro: “No se emiten órdenes administrativas con los efectos que él señala”

El presidente Gustavo Petro continúa usando su cuenta de Twitter para librar batallas con otras ramas e instituciones del poder en Colombia. Recientemente, el Consejo de Estado ha tomado decisiones en torno a funcionarios públicos. Primero anuló la elección de Roy Barreras, como presidente del Senado, y ahora la del contralor General, Carlos Hernán Rodríguez.

Ambos funcionarios han respetado la decisión del tribunal. Sin embargo, la interpretación que le ha dado Gustavo Petro a esto es distinta y en su opinión, “están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos”. Incluso el mandatario calificó estas acciones como un “golpe blando”.

Inmediatamente, desde varios sectores se le cuestionó al mandatario haber señalado a un tribunal de participar en un golpe blando, que, según expertos, es equivalente a defenestrar un presidente pero no con actuaciones militares, sino otro tipo de acciones como los juicios políticos. "El golpe blando es diferente al golpe de Estado en el sentido de que históricamente estos los dan los militares, ahora también lo hace la clase política", explicó el analista Jairo Libreros.

A propósito se han dado cuenta que le estan quitando los votos de los congresistas del Pacto Historico suspendiendolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió.



Le quitaron al Pacto la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2023

¿Qué respondió el Consejo de Estado?

El Consejo de Estado le respondió al presidente Petro a través de un comunicado, recordándole que sus decisiones van de la mano con lo que manda la constitución. También hicieron un llamado a los ciudadanos y a quienes tienen el poder para que eviten comentarios que socaven la autonomía judicial.

“El Consejo de Estado debe señalar que no considera que las expresiones del primer mandatario guarden relación con sus decisiones, pues la Corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala. También, se permite recordar, que las decisiones proferidas por esta corporación no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso”, se lee en el documento.

Un llamado para evitar comentarios que "socaven la independencia judicial"

El tribunal argumentó que todas sus decisiones están sujetas a los recursos de la ley, y finalmente hizo una solicitud a los colombianos: "el Consejo de Estado hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos, y por supuesto, a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial".