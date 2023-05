Hijo de Rodolfo Hernández aseguró que lo agredieron porque “habían regalado el país”

Mauricio Hernández, hijo mayor del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, denunció que fue golpeado en su rostro por un hombre mientras se encontraba comiendo junto a su novia en un restaurante de Bucaramanga.

“Esta es Colombia. Ayer estaba comiendo con mi novia un perrito, en cualquier lado de la ciudad, y una persona ‘x’, no sé, me dijo que por qué habíamos vendido al país y que porqué habíamos regalado el país. Le dije que no había argumentos para que lo dijera, no era oportuno decirlo. Lo entendí y, sin embargo, él me agredió, porque… no sé. Y aquí está la consecuencia: un golpe en la cara”, relató Mauricio Hernández sobre la agresión en la capital santandereana, a través de un video en el que se le observa su ojo derecho lesionado.

El hijo del exsenador profundizó: “Esta es Colombia. Defiendo a mi papá con sus ideales y con su filosofía. Y a Colombia le quiero decir que no, que él no vendió al país, él hizo lo que pudo por el país. Hizo lo que pudo hacer. Pero, bueno, esos son los sentimientos de algunos de los colombianos. No importa. Dios los bendiga, y aquí estamos”.

ATENCIÓN. Por asuntos políticos fue atacado Mauricio el hijo del excandidato Presidencial Rodolfo Hernández.@melodiaenlinea @diiigame pic.twitter.com/9ROOUw8Eli — Alfonso Pineda Ch (@AlfonsoPinedaCh) May 28, 2023

Rodolfo Hernández fue candidato presidencial y disputó la contienda electoral de la segunda vuelta junto a Gustavo Petro, quien resultó vencedor en las urnas.

Después de ser senador, el exalcalde de Bucaramanga renunció a su puesto en el Congreso de la República para buscar ser gobernador de Santander en las próximas elecciones regionales, en octubre.

Sin embargo, a comienzos de este mes fue diagnosticado con un tumor de colon derecho, por lo que requerirá tratamiento multidisciplinario.

Rodolfo Hernández, quien es conocido también en Santander por sus labores como ingeniero civil, ha sido una figura pública en los recientes años de la política colombiana.