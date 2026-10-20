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Contraloría abre proceso por presunto detrimento en la recuperación de arrecifes en San Andrés

La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de más de $ 3.000 millones en recuperación de arrecifes coralinos en San Andrés.

Contraloría.
Foto: Contraloría de la República.

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
11:59 a. m.
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La Contraloría abrió este martes 20 de octubre un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento de más de tres mil millones de pesos en la recuperación de arrecifes coralinos en San Andrés.

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El eje de este caso es el contrato CI-494-2023 Recuperación de Ecosistemas Coralinos por $ 3.000.841.596. Tras una labor de vigilancia y control, la Contraloría identificó hechos preocupantes.

¿Cuáles son los hechos?

En la planeación, por ejemplo, se habían advertido las irregularidades del acuerdo que terminaron celebrando la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés – Carolina y la Asociación de Municipios de la Costa – Asomucosta.

El contrato tenía como fin evaluar la afectación de los arrecifes en el archipiélago para la respectiva recuperación del tejido.

Para diciembre de 2025, se conocieron los ocho hallazgos fiscales. Algunas de las falencias evidenciadas fueron: la no indicación del número de lanchas necesarias, falta de detalles de la operación logística, no se especificó la cantidad de recursos materiales, falta de especificaciones técnicas y vacíos en el presupuesto, mayormente.

¿Qué encontró la Contraloría?

El ente de control señaló que estos fallos podrían generar “incertidumbre sobre las necesidades reales, los materiales y equipos requeridos, y afectando la trazabilidad del valor estimado del contrato”. Por eso, se encendieron las alarmas durante la planeación.

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Asimismo, vinculó a cinco servidores y exfuncionarios como posibles responsables, dado que fueron quienes estaban detrás de la supervisión, ejecución y control del contrato.

Un asunto igual de preocupante es que la corporación cumplió con el primer desembolso del 40 % sobre el valor del contrato. Sin embargo, se hizo cuando aún no había cumplimiento de las entregas y cláusulas. Tampoco se anexaron los soportes.

“La Contraloría continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia y control fiscal en San Andrés para que se haga efectiva la protección de los arrecifes coralinos, fundamentales para la conservación ambiental de este territorio”, sostuvo Jorge Laverde Vargas, contralor general.

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