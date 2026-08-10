Contraloría requirió a Emcali por licitación de alumbrado público en Cali por $452.711 millones

La Contraloría General de la República solicitó información a Emcali sobre la licitación del alumbrado público de Cali, luego de que la Red de Veedurías de Colombia radicara una alerta por posibles irregularidades en el proceso de contratación.

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A través de un oficio dirigido a Roger Mina, gerente de Emcali, la Contraloría hizo el requerimiento:

La Contraloría General de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, tuvo conocimiento de posibles irregularidades y afectaciones al patrimonio público, relacionadas con el proceso de Invitación Pública No 500-CCE-001-2026.

Esta situación se da luego de que la Red de Veedurías presentara una alerta temprana a la Contraloría sobre un posible detrimento patrimonial en la contratación del servicio de alumbrado público para la capital vallecaucana.

Según la denuncia, el proceso presentaría graves deficiencias estructurales que podrían generar sobrecostos que terminarían pagando los usuarios durante los próximos 20 años de vigencia del contrato.

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Las presuntas irregularidades en licitación de Emcali para el alumbrado público en la capital de Valle del Cauca

De acuerdo con el documento, las Red de Veedurías alertan que se estaría utilizando una fórmula geométrica para calcular las tarifas, contraviniendo las disposiciones de la Comisión de Regulación de Energía (CRE), lo que provocaría un encarecimiento injustificado del servicio.

EMCALI estableció dentro del proceso de selección que la ponderación de la oferta económica se realizará aplicando una media geométrica, lo cual, conlleva a que la oferta que se seleccione no sea la más económica, ni mucho menos, que genere una mayor eficiencia financiera.

La alerta señala presuntos vicios en el proceso de selección:

“Nos permitimos poner en su conocimiento los siguientes hechos, que, en nuestro análisis, configuran irregularidades dentro del proceso de selección (…) Resulta importante destacar una posible violación del principio de pluralidad de oferentes (…) EMCALI habría vulnerado dicho principio, aunque durante la etapa de preguntas y respuestas se evidenció un número significativo de interesados en presentar oferta, la entidad recibió únicamente tres (3) propuestas y habilitó solo dos (2)”.

Asimismo, la Red de Veedurías señala el uso de una metodología contraria a la normativa vigente generaría tarifas superiores a las permitidas, ocasionando un detrimento patrimonial para Cali y mayor carga económica para los ciudadanos.

Piden indagar sobre dicha licitación de Emcali

La Red de Veedurías solicitó formalmente la intervención inmediata mediante control preventivo por parte de la Contraloría.

La Contraloría deberá determinar si existen fundamentos suficientes para considerar que hay "posibles irregularidades y afectaciones al patrimonio público" en esta licitación millonaria que definirá el servicio de alumbrado público de Cali durante las próximas dos décadas.

Emcali se pronunció frente al requerimiento de la Contraloría

Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) se pronunció a través de un comunicado sobre la solicitud de la Contraloría y “las inquietudes planteadas públicamente sobre el proceso de modernización del alumbrado público”; aseguró que responderá a sus requerimientos sobre el proceso de licitación del alumbrado público de Valle del Cauca: