Contraloría señala como “insuficientes” recursos destinados a reparación de víctimas

Frente a los fondos destinados para cumplir con el Conpes de reparación a las víctimas, la Contraloría General de la República resaltó la necesidad de aumentar la capacidad fiscal para lograr ampliar el porcentaje de afectados por el conflicto interno, cubiertos por políticas de indemnización y restitución de tierras.

Esta consideración fue expuesta por el contralor delegado para el posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, quien planteó un pliego de observaciones ante la Corte Constitucional con el fin de analizar los avances para superar bloqueos y prácticas institucionales que impiden el ejercicio efectivo de los derechos a la población desplazada.

Asimismo, se encontró que la destinación de $142,1 billones resulta “insuficiente” ante el objetivo de reparar a las víctimas según lo contemplado por la ley y lo firmado en el acuerdo de paz.

Por tanto, la Contraloría sugiere que, para junio del 2031, se necesitarían más de $328,3 billones para cumplir con las obligaciones del Conpes de víctimas y aumentar el nivel de atención y reparación, que hasta ahora no supera el 13% del total de damnificados reconocidos.

¿En qué consiste reparar a las víctimas?

Según lo relatado por la Contraloría, para alcanzar una reparación integral en los próximos diez años, se necesitaría aumentar la capacidad fiscal de tal modo que permita atender a 6,2 millones de víctimas en los siguientes aspectos:

Indemnización: actualmente hay $11,5 billones destinados para esta tarea.

actualmente hay $11,5 billones destinados para esta tarea. Vivienda: la asignación es de $51 billones para un millón de hogares.

la asignación es de $51 billones para un millón de hogares. Alimentación: $27 billones destinados a 1,2 millones de personas.

$27 billones destinados a 1,2 millones de personas. Retornos y reubicaciones: cerca de $15 billones para la asignación de 1,4 millones de hogares.

No obstante, el Ministerio Público encontró que aproximadamente 3 millones de víctimas no han logrado acceder a los componentes relacionados con la vivienda digna, y hay 1,2 millones de personas pendientes por acceder al derecho de generación de ingresos, tema que no se ve reflejado en el informe anual del Gobierno emitido al cierre del 2021.

En cuanto a la medida de restitución de tierras, la Contraloría señaló que de 135 mil solicitudes, apenas se han atendido mediante sentencia un poco más de 12 mil. Además, apenas 169.224 hectáreas han sido usadas para la restitución de los seis millones proyectados.

Por otra parte, se identificó que 75 personas fallecidas aparecen como beneficiarias de indemnizaciones por un valor de $647,3 millones, por lo cual se iniciará una revisión en la información clave sobre los giros para establecer fechas de pago, cobro y reintegro.