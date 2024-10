Si el planeta sube 3 grados, 250 millones de mujeres irían a la pobreza: ONU Mujeres en la COP16

La COP16, la cumbre sobre biodiversidad más importante del mundo, se tomará Cali hasta el 1 de noviembre. Con este importante evento de la ONU han asistido a la capital vallecaucana delegados de 196 países y líder de diferentes organizaciones con el propósito de discutir la hoja de ruta para la protección medioambiental.

RELACIONADO Red Nacional de Mujeres alertó en la COP16 sobre las violencias contra defensoras del medio ambiente

Para hablar sobre el espacio de las mujeres en estas decisiones, Noticias RCN tuvo un diálogo con Maria Noel Vaeza directora de ONU Mujeres para Las Américas y el Caribe.

¿Qué tan complejo es el papel de las mujeres en cuanto a la participación y las voces que le han dado para esa lucha medioambiental?

Una cosa que creo que esta COP va a tener, y ahora en adelante todas las COP van a tener que seguir, es esa interconexión entre la agenda de género, la agenda de las mujeres y la agenda de la biodiversidad.

Yo creo que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo para eso y lo estamos logrando tenemos kioskos de mujeres, tenemos toda la zona verde lleno de mujeres feministas, de organizaciones feministas y en la zona azul también.

Lo que estamos probando es que las mujeres además de tener, desproporcionadamente, las consecuencias de la crisis climática son quienes tienen las soluciones. Aquí estamos para presentar las soluciones para reducir y totalmente eliminar si se puede las contaminaciones y esa terrible crisis climática nos está afectando a todos nosotros.

¿Las mujeres y las personas cómo pueden hacer su aporte para salvar al planeta?

El primer aporte yo creo que está en respetar el medio ambiente, cada vez que nos movemos, cada vez que salimos respetar las plantas, respetar los parques, respetar el reciclado aunque a veces en el edificio no hay, uno lo tiene que respetar.

Ayer presentamos un informe desde ONU Mujeres; si el planeta se va en vez de uno 1.5 grados, como estamos casi llegando, se va a 3 grados, además de desaparecer muchísimas especies va a haber más de 300 millones de personas que van a perder su hábitat y van a perder sus casas porque están en zona fronterizas, en zonas costeras, etcétera y 250 millones de mujeres irían a la pobreza. Tenemos que parar este tema para eliminar la pobreza que cada vez es más femenina lamentablemente.

Las mujeres afrodescendientes, de las de áreas rurales, las campesinas, las indígenas que históricamente han sido guardianas del medio ambiente ¿qué tan importantes son y están en riesgo?

Obviamente siempre con los grupos armados están en riesgo, pero el riesgo en este caso es no escucharlas porque ellas tienen la solución.

Pero también no nos olvidemos que no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a tierras, no tienen acceso a tecnología y eso es lo que necesitamos que las mujeres que conocen a la tierra, que conocen las soluciones tengan acceso para que sus soluciones tengan impacto.