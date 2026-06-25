Tragedia por terremotos en Venezuela: pocos sobrevivientes han sido rescatados de los escombros

En un devastador escenario de destrucción, los socorristas en Venezuela trabajan incansablemente para hallar sobrevivientes que puedan estar atrapados bajo los escombros.

La magnitud de la tragedia evidencia la urgencia de las operaciones de rescate. Cada minuto cuenta en la búsqueda de vidas humanas.

Las regiones más afectadas por los dos terremotos de 7.1 y 7.5 sería el litoral central, puntos específicos del área metropolitana de Caracas y La Guaira.

Buscan sobrevivientes en Caracas y La Guaira

En Caracas y La Guaira hay múltiples operativos de búsqueda y rescate. Equipos de socorro y vecinos de las zonas afectadas se organizaron como voluntarios para peinar las áreas más críticas para hallar sobrevivientes.

La búsqueda que comenzó poco después de la emergencia no ha dado suficientes resultados positivos. De acuerdo con las autoridades en la zona, son pocos los sobrevivientes que han sido rescatados de los escombros.

La falta de los equipos adecuado y las dificultades para acceder a ciertas áreas están obstaculizando el rescate de las personas que se encuentran atrapadas bajo las estructuras de concreto.

Los socorristas están utilizando métodos cuidadosos para evitar que en las maniobras de rescate no colapsen las estructuras inestables.

Edificios colapsados dejan miles de desaparecidos

La cifra preliminar que manejan las autoridades venezolanas sobre los desparecidos es de 9.600.

Las familias afectadas permanecen a las afueras de las estructuras que se desplomaron a la espera de un listado que les permita conocer qué pasó con las personas que se encontraban en dichas edificaciones.

Las autoridades insisten en que deben mantenerse alejados de las zonas afectadas para permitir el rescate de posibles sobrevivientes.