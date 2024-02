Margareth Chacón condenada a más de 39 años de cárcel por homicidio del fiscal Marcelo Pecci

Este 15 de febrero en el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Cartagena, se tomó una nueva determinación condenatoria en contra de Margareth Chacón, señalada coautora en el crimen del funcionario extranjero.

La juez encargada del caso dictó la sentencia en contra de Chacón, condenándola a más de 39 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio de Pecci.

“Teniendo en cuenta que durante la actuación no se muestra algún arrepentimiento por parte de la procesada ni tampoco ánimo de colaborar con la justicia, se le impondrá una pena de prisión de 420 meses por el delito de homicidio agravado. Bajo los mismos argumentos se le impondrá por el delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego, la pena de 113 meses de prisión”, señaló la jueza.

Margareth Chacón y el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci

El pasado 15 de enero un juzgado de Cartagena condenó a Margareth Lizeth Chacón por su participación en el crimen, ocurrido el pasado 10 de mayo de 2022. Según la Fiscalía, la mujer habría estado encargada de transportar las armas y el dinero con el que se cometió el homicidio.

“El señor Francisco Luis Correa ha reconocido ante este juzgado y en las otras actuaciones, la participación que tuvo en el homicidio del señor Pecci, manifestando a la Policía y la Fiscalía el nombre de los otros miembros involucrados (…) a partir de allí hubo un plan criminal dividiéndose entre cada uno para ubicar y asesinar al fiscal”, señaló el juez en su momento.

Chacón fue capturada en El Salvador, considerada por las autoridades uno de los cerebros detrás del homicidio. Se trata de la octava persona capturada por este delito, quien en el pasado se declaró inocente de todos los cargos imputados.

La mujer, Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, son sindicados en la planeación y financiación del ataque al fiscal paraguayo antimafia.

El fiscal Mario Burgos dijo durante una audiencia que Margareth Lizeth Chacón tuvo un “rol trascendental” en el entramado.

‘‘Un rol trascendental que usted tuvo señora Margareth Lizeth Chacón, que si usted no coordinaba, si usted no prestaba su vehículo automotor créame que ni Andrés, ni Ramón, ni Francisco Luis podrían llegar a la ciudad de Cartagena y es aquí donde usted menciona que qué había pasado con la vuelta, es aquí señora Margareth donde usted menciona que los planes vacacionales duraban seis días y que les estaba cogiendo la noche y qué estaba pasando si ya habían pagado cierto dinero y que todavía no se había ejecutado’’.

Le puede interesar: La verdad del caso Pecci: Así se gestó el plan para asesinar al fiscal Paraguayo en Cartagena