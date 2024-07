Daniel Quintero se pronuncia por fallo de la Procuraduría en su contra

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, se pronunció sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación en la que le inhabilitó por seis meses de ocupar cargos públicos y le impuso una sanción por 100 millones de pesos.

Esta decisión de la Procuraduría llega por presunta participación indebida en política por mensajes que Quintero publicó en X apoyando a los candidatos del Pacto Histórico, cuando este se desempeñaba como alcalde de la capital antioqueña.

Para Quintero esta decisión tomada es corrupta y “da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la constitución, la ley y la convención americana”.

Lo que dijo Daniel Quintero sobre el fallo de la Procuraduría General de la Nación

El exalcalde de la capital de Antioquia aseguró que la decisión fue tomada "por una de las entidades más cuestionadas de nuestro país [...] es lo mismo que le hicieron a Petro hace unos años cuando trataron de evitar que participara en las elecciones presidenciales".

Quintero insistió en el mensaje entregado por su abogado Héctor Carvajal en el que aseguraban que esta decisión del Ministerio Público esta por fuera de las competencias del ente de control.

"La Procuraduría que es un cargo administrativo y no penal, elegido por político y no por jueces, no puede sacar del camino a un rival político", aseguró Quintero a través de X.

Para el exmandatario no hay razones suficientes para el actuar del Ministerio Público.

"Se justificó finalmente en que había puesto un trino [...] que dijeron que era participación en política, pero que ni siquiera de forma objetiva pudieron probar eso. Por el contrario, probamos que la primera persona de poner el trino de El Cambio en Primera fui yo y que nunca fue utilizado como eslogan previamente por ninguna campaña", aseguró Quintero.

Asimismo, el exmandatario asegura que este actuar de la entidad dirigida por Margarita Cabello es consecuencia, supuestamente, no de acciones corruptas, sino por la demanda de Hidroituango.

"No nos juzgan por haber puesto un trino, nos juzgan por haber puesto la demanda de Hidroituango, la más grande que ha puesto un alcalde en la historia del país contra un cartel privado. Nos juzgan por haber ganado la Alcaldía de Medellín contra carteles corruptos que se toman las ciudades de todo el país, por no habernos arrodillado ante ellos, por no haberles entregado a EPM cuando fueron a mi casa los del GEA a pedirme que les Empresas Públicas de Medellín", aseguró el exalcalde a través de un video en su cuenta de X.

Finalmente, Quintero pidió apoyo en su lucha contra esta decisión a la que calificó como zarpazo a la democracia por parte de la Procuraduría, entidad a la que llamó "madriguera de la politiquería más oscura y corrupta de nuestro país".

Abogado de Daniel Quintero se pronunció por inhabilidad interpuesta por la Procuraduría

Para Héctor Carvajal, abogado de Quintero, este fallo de la Procuraduría tiene una inseguridad jurídica pues estas funciones, según él, no corresponden al Ministerio Público.

"No es posible que [...] se insista en tener una competencia sin tener funciones jurisdiccionales y a sabiendas de que la Corte Constitucional le quitó esas funciones a la Procuraduría", dijo Carvajal.