"Debe primar en la discusión la protección de los pacientes": David Luna sobre marcha contra reforma a la salud

El miércoles 6 de marzo se llevará a cabo una nueva jornada de manifestaciones en el país, denominada ‘La Marcha de las Mayorías’, promovida por distintas figuras políticas de la oposición y algunos sectores privados. Las reformas presentadas por el Gobierno son algunas de las inconformidades.

El senador David Luna de Cambio Radical, partido de oposición, dijo en A Lo Que Vinimos con Johana Amaya que los colombianos saldrán a las calles a expresar diferentes preocupaciones, entre ellas la reforma a la salud que considera la quieren aprobar a ‘pupitrazo’.

¿Por qué marcharán los colombianos?

Los colombianos tienen diferentes motivaciones y lo importante es eso, que todos están expresando cuáles son sus preocupaciones. Algunos por la situación grave de inseguridad, otros por los altos costos de los alimentos, otros porque lamentablemente ven atentados contra la institucionalidad y, en el caso nuestro, porque la reforma la salud debe primar en la discusión la protección de los pacientes y no la compra de la consciencia a congresistas como lamentablemente está sucediendo con mermelada entregada por el gobierno del presidente Petro.

¿Cómo ve la discusión del proyecto de la reforma a la salud en el Senado?

Con mucha preocupación porque la quieren aprobar, en virtud de que tienen limitación de tiempo, a 'pupitrazo', a las carreras y acá no lo vamos a permitir. Vamos a dar un debate serio, respetuoso, sensato pero firme.

Este sistema de salud que tiene que mejorar en muchas cosas, que tiene que poner a la EPS en cintura, que tiene que llegar a más regiones; pues claro que tiene que mejorarse, pero no acabarse. Hoy en día la propuesta del presidente Petro acaba con el principio de solidaridad. Si una persona, Dios no lo quiera, tiene un cáncer, ya no podrá ser atendido y subsidiado por quienes no se enferman.

Hay un punto en la reforma que preocupa y el propio Ministerio de Hacienda no sabe cuánto costará ponerla en funcionamiento

Ese es un tema que se dijo desde hace muchos meses, se mencionó en la Cámara de Representantes. Esta es una reforma que no tiene impacto fiscal motivo por el cual no se sabe cuánto va a costar, pero lo que es peor los 80 billones de pesos que hoy los colombianos a través de los impuestos pagamos y que se usan en el sistema de salud, no van a tener auditoría a la hora de ejercer el gasto. a la hora de pagar.

Seguramente vamos a volver a lo que vivimos hace 30 años, los septiembres negros, cuando en septiembre se acababa la plata del sistema y el que se enfermara pues a rezar porque no lo atendían.

Puntos concentración marchas del miércoles

