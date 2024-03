¿Gobierno implementaría puntos de la reforma a la salud vía decretos? Hay preocupación por borrador de resolución

Hay preocupación desde varios sectores de la salud por un borrador de resolución del ministerio con el que buscan implementar puntos de la reforma a la salud vía decretos y no por el Congreso. El Ministerio de Salud a través de un borrador de resolución plantea destinar el 5% del valor mensual de la UPC para crear unidades de atención básica:

“Artículo 10. Giro del porcentaje de UPC administrado. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES girará mensualmente a las Empresas Sociales del Estado – ESE, a los administradores de infraestructura pública y a las instituciones prestadoras de servicios de salud mixtas y privadas autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el valor correspondiente al 5% de la UPC”

“Descontar 5% de la UPC a las EPS claramente es arrinconarlas, es llevarlas a extinguirse”, aseguró Angélica Lozano, senadora del Partido Alianza Verde.

Desde diferentes gremios advierten sobre los riesgos de financiarla con recursos ya destinados. Para Carmen Dávila, directora Ejecutiva de Gestarsalud “la UPC tiene ya una carga relacionada con las patologías y los usos que ya se venían dando y estas son nuevas iniciativas que, si bien están en el marco de una ley, estos equipos básicos no se encuentran financiados en este año”.

Lea además: MinHacienda no ha dado el aval fiscal a la reforma a salud

Por su parte, congresistas señalan que el Gobierno se estaría saltando la discusión de la reforma a la salud: “El propósito del Gobierno Nacional es el exterminio de las EPS, en ese sentido les ha cargado una obligación más a los ya muy precarios recursos que transfiere el Gobierno Nacional a esas empresas prestadoras del servicio de salud”, señaló Hernán Cadavid, representante del Partido Centro Democrático.

Esas Unidades de Atención Básica estarían compuestas por personal médico, de enfermería y promotores, quienes serían los encargados de prestar servicios en los territorios con articulación de la comunidad.

La reforma a la salud sin aval fiscal del Ministerio de Hacienda

Hay un punto que aún no está claro y que también preocupa y es que no se conoce el impacto fiscal del proyecto. El Ministerio de Hacienda reconoce esto en un documento entregado a los ponentes, una de ellas es la senadora Norma Hurtado, quien dice que no se debería discutir el proyecto sin tener claro el aval fiscal. ¿

“No sería responsable votar a ciegas la reforma en la Comisión Séptima sin conocer un concepto de impacto fiscal que clarifique el costo económico de la reforma”, escribió Hurtado en la red social X.

Entre los puntos que preocupan menciona:

Implementación de Atención Primaria en Salud.

Puesta en marcha del Sistema Público Único Interoperable de Información y del régimen tarifario.

Financiación de la laboralización del talento humano.

Recursos para la construcción de CAPS y despliegue de equipos extramurales.

El pasado jueves, una vez más, recibimos respuesta de @MinHacienda en relación al aval fiscal de la #ReformaALaSalud 🏥💰y su compatibilidad con el Marco Fiscal del Mediano Plazo. Indicaron que continúan estudiando su impacto fiscal. Por tanto, no sería responsable votar a… pic.twitter.com/yJuUNCz1qc — Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) March 4, 2024

Llamado del expresidente Gaviria a la procuradora por reforma a la Salud

En una carta dirigida a la procuradora, el expresidente César Gaviria cuestionó al contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga por el informe sobre las EPS señalando que supuestamente busca permanecer en su puesto. Además, le pidió la procuradora “que se oponga a la destrucción del sistema de salud colombiano”. Gaviria advirtió que la crisis que afronta el sistema es provocada por acciones propias del Gobierno.

“La sostenibilidad financiera del sistema de salud está lejos de resolverse con el oxígeno que significa los mencionados pagos por presupuestos máximos, pues de forma reiterada parece a ver evidencia contundente de no se prepara para girar Unidad de Pago por Capacitación (UPC) como lo ha mandado la Corte Constitucional, ni para hacerlo con la suficiencia que ella demanda”, dice la misiva.

La jefe del ministerio público dijo que está atenta la discusión de la reforma y los artículos polémicos. “Hemos reiterado la necesidad de que se haga un estudio profundo de la reforma que se está presentando en el Congreso. Hemos sido defensores del sistema de salud actual y no porque lo queramos hacer voluntariamente, sino porque nos hemos reunido con todos los actores del sector”.